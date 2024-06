Inovativni pristup smanjenju bacanja hrane donio nam je srebro na prestižnom natjecanju

Naša incijativa i inovativni pristup smanjenju bacanja hrane prepoznati su u industriji native oglašavanja na najrelevantnijem međunarodnom natjecanju u ovom području, Native Advertising Awardsu. 24sata nastavlja dominirati sada s preko 170 nagrada na raznim međunarodnim i regionalnim natjecanjima, od čega preko 100 nosi naš native studio.

Kroz native projekt “CHANGE starts in you kitchen” brenda missGASTRO educirali smo javnost o ekološkim i društvenim posljedicama bacanja hrane te ponudili praktična rješenja u suradnji sa stručnjacima, influencerima i “foodie” blogerima. Alarmantna statistika da se u Hrvatskoj godišnje baci nevjerojatnih 400.000 tona hrane godišnje potaknula je tim 24sata da za klijenta Diners djeluje kroz višestrani pristup ovom problemu.

Jedan od ključnih aspekata 24sata kampanje bio je fokus na kućanstva, gdje se stvara većina otpada od hrane. Edukativnim člancima, video materijalima i praktičnim savjetima, nastojali smo potaknuti građane na promjenu svakodnevnih navika i smanjenje bacanja hrane. Osim toga, promovirali smo lokalne farmere i koncept "od polja do stola", čime smo željeli ojačati povezanost između održivih prehrambenih praksi i smanjenja otpada.

Anita Markota Štriga, članica Uprave Erste Card Cluba, istaknula je važnost lokalnog djelovanja u rješavanju globalnih problema:

„Svjesni činjenice kako svaka osoba u Hrvatskoj godišnje baci 75 kilograma hrane te želeći što većem broju građana predstaviti najbolja rješenja da se taj problem riješi, zajedno s missGASTRO održali smo panel na temu „Promjena počinje u tvojoj kuhinji“. Veseli nas da su na panelu sudjelovali stručnjaci, dobro upoznati s ovim tematikom te naša kolegica Ines Orašanin, ESG koordinatorica i direktorica Sektora operativnog poslovanja ECC-a. Naime, ova tematika, osim što predstavlja značajan problem za okoliš, i etičke je naravi. Naša aktivna suradnja na ovom projektu kao i suradnja s missGASTRO, dio je globalne inicijative Diners Cluba International „Together for Change“, čija je osnovna premisa da se svijet globalno pozitivno mijenja ako djelujemo lokalno. A upravo takve male, svakodnevne promjene koje svatko od nas može napraviti u svom domu, mogu značajno doprinijeti rješavanju ovog problema.“

Foto: PETAR_SANTINI

No, jesmo li uspjeli u svojoj namjeri? Naime, važnost ove poruke i projekt "CHANGE starts in your kitchen" prepoznati su i na međunarodnoj razini te smo osvojili srebro u kategoriji Best Use of Facebook na prestižnom natjecanju Native Advertising Awards.

Kroz ovu inicijativu uspjeli smo pružiti relevantan, koristan i uvijek aktualan sadržaj koji će pomoći u smanjenju bacanja hrane u Hrvatskoj te potaknuti društvenu odgovornost i ekološku osviještenost.

Misija se nastavlja, jer svaka promjena počinje malim koracima – baš u vašoj kuhinji!

