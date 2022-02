Nakon utvrđivanja činjenica dat će mišljenje je li građevina izvedena u skladu s izdanom potvrdom o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim uvjetima i uvjetima zaštite od buke i uvjetima zaštite od neionizirajućih zračenja te jesu li ispunjeni uvjeti vezani uz provedbu mjera zaštite od buke.

Voditelj projekta Goran Radić rekao je na konferenciji za medije rekao je kako ne očekuje probleme i da je predan izvještaj o mjerenju buke od ovlaštene firme.

- Neki se pozvani nisu odazvali na pregled, Ministarstvo poljoprivrede, recimo. I taj zakonski rok mora proći - rekao je i dodao kako su oni dali lokacijsku dozvolu i dužni su se očitovati, ali to do sad nisu napravili. No, i oni imaju pravo na rokove.

Žičari će ovo biti ukupno deveta uporabna dozvola, a Radić je dodao kako su obavljena dva tehnička pregleda.

- Tek idući ponedjeljak, utorak će napisati uporabnu dozvolu, a onda moramo tražiti dozvolu za rad od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Da bi to napravili moramo priložiti sigurnosno izvješće izrađeno od ovlaštene firme, a ono mora sadržavati ovu uporabnu dozvolu - odgovorio je na pitanje koliko će se još morati čekati otvaranje žičare.

Na pitanje o podmazivanju sajle, Radić je rekao da je firma dužna održavati žičaru iduće dvije godine.

- To je rok i to su uvjeti - poručio je.

Što se tiče dugovanja, rekao je da nema saznanja o tome.

Dodao je kako će predviđeno da će raditi 30-ak ljudi na žičari.

Vožnja će trajati 22 minute, u gondolu stane 10 putnika

Žičara će voziti četiri metra u sekundi, može prevesti oko 1000 putnika u satu, a vožnja će trajati 22 minute. Brzina nije smanjena zbog buke, istaknuo je Radić, već je to brzina za prijevoz putnika.

- Maksimalna brzina koja se spominje je ona koja se koristi za sigurnosne testove, ona se ne koristi za prijevoz putnika. To je kao i u automobilu - rekao je. U jednu gondolu će stati 10 putnika, dodao je.

- Ja sam se vozio kad je puhao sjeverac, bilo je malo neugodno, malo se ljuljalo, ali smo se provozali. Sigurno je - rekao je.