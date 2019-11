Inspekcija u Kerumovoj vili: 'Ti susjedi pričaju obične gluposti'

Nakon što su dva puta izašli obaviti inspekciju u vili Antičević i vratili se neobavljena posla jer su ih dočekala zatvorena vrata, građevinski inspektori konačno su pregledali dvije etaže u vlasništvu Željka Keruma u Bihaćkoj ulici u Splitu.

Foto: Privatan album

Riječ je o secesijskoj vili, inače zaštićenom kulturnom dobru, u kojoj je bivši splitski gradonačelnik mjesecima obavljao radove u podrumu i prizemlju. Zbog intervencije na fasadi i probijanja stropa između te dvije etaže pobunili su se i braća Jakša i Ivica Marasović, inače vlasnici prvog kata i potkrovlja.

- Građevinska inspekcija Državnog inspektorata je obavila očevid navedenoj lokaciji. Investitor izvodi radove adaptacije i rekonstrukcije stana bez akta kojim se odobrava gradnja, odnosno, bez glavnog projekta. Pokrenut je upravni inspekcijski postupak - kratko stoji u odgovoru Državnog inspektorata RH.

Iako smo tražili da nam navedu o kakvim je zahvatima riječ, precizniji odgovor nismo dobili. Radove na vili prvo je zaustavio Konzervatorski odjel u Splitu jer Kerum prije radova nije dostavio potrebnu papirologiju.

Tada su nam naveli kako nema razloga za nervozu što se tiče njihove nadležnosti jer je očevidom ustanovljeno da je očuvano sve ono vrijedno u interijeru.

No, kako je Kerum unatoč obustavi radova nastavio intervenirati, iz Konzervatorskog odjela su pozvali građevinsku inspekciju. Sporna su vrata koja iz podruma vode u vrt, te probijanje otvora između dvije etaže.

O čemu se zapravo radi i što je inspekcija naložila Kerumu pokušali smo doznati od njega samoga.

- Koliko ja znam inspekcija je bila, a nalaz još nije gotov. Tribam vidit' šta su napisali, ali ja vam mogu reć' odma da na terenu nisu imali šta vidit'. Mi smo čistili naše, a ovi susjedi pričaju gluposti, ne mogu oni govorit' što je netko napravio ako nisu bili unutra. Šta oni imaju o tome pričati, ja ne znam šta oni rade u svojim kućama, nit me to zanima. Kuća je onakva kakva je bila prije 100 godina. Nema tu nikakve ploče između etaža. To su drvene grede, a prolaz je postojao i ranije, kao što je na vanjskom zidu bio otvor, ali je bio zapušten - objašnjava nam Kerum ljuteći se na dušobrižnike koji prijavljuju radove.

Foto: Tina Jokić/24sata

- A na krovu je azbest, zašto o tome ne pričamo. Susjedi su vode s krova spojili u oluk pa je sva kišnica išla meni u podrum, jer nisu gledali kakav je pad. Šta se nisu na kanalizaciju spojili nego meni u podrum. Vidim da sve zanima što je s vilom, a puno tih nebitnih stvari su krinka za one bitne - kaže nam Kerum.

Protiv Keruma, koji je u vili poželio otvorit konobu Pršut, digla se hajka i jer je umjesto palmi u vrtu vile posadio kupus i salatu, no njega priča oko kupusa samo zabavlja.

- Dobro sve raste, još da je pognojit, bilo bi i bolje. A do Božića ćemo brat' sigurno, mogu i neki domjenak s kupusom organizirat' – kaže nam Kerum.

No, Jakša Marasović, suvlasnik vile, kaže kako je na svoje oči vidio razbijeni strop.

- Ploča nad podrumom je betonska, a ja sam vidio da je probijeno i da su napravljene stepenice iz mezanina u podrum. Također, prozor na podrumu je postojao, ali ne i vrata. Ne znam što je inspekcija na kraju zaključila, najbolje će vam reći konzervatori – kaže nam Marasović.

Nazvali smo Radoslava Bužančića iz Konzervatorskog odjela u Splitu.

- Inspekcija Ministarstva kulture bila je prošli tjedan u Kerumovoj vili. Sporno je da Kerum nije imao potrebnu dokumentaciju za zahvate koje je obavljao - rekao nam je Bužančić.

