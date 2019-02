Inspektorat rada: Utvrdili smo nepravilnosti u HE Dubrovnik

Inspektorat rada utvrdio je nepravilnosti u Hidroelektrani Dubrovnik u Platu, a upućene su i kaznene prijave prema DORH-u, doznaje Dubrovački dnevnik.

Nije poznato jesu li upućene prema HEP-u ili odgovornim ljudima, kao ni kakve su nepravilnosti i propusti utvrđeni.

Troje radnika poginulo

Podsjetimo, 10. siječnja, buknuo je požar u HE Plat i nestala su tri radnika, koja su nakon opsežne potrage pronađeni mrtvi.

Naime, istog dana beživotno tijelo prvog zaposlenika HE pronađeno je oko 14 sati u odvodnom kanalu hidroelektrane, a drugog zaposlenika oko 21,50 sati na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom HE se tragalo do nedjelje 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala HE.

Prema ranijoj izjavi načelnika Pavličevića, u četverodnevnoj danonoćnoj potrazi u nenormalnim vremenskim uvjetima na kopnu, moru, u podmorju i u zraku, sudjelovalo je više od sto ljudi - djelatnika policije, HGSS-a, svih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s juga Hrvatske, djelatnika HE Plat, mještana, ronioca i Obalne straže Omiš, a medicinski tim je bio cijelo vrijeme u pripravnosti.