Inspektori ne znaju dokad će kažnjavati zbog podizanja cijena, kažu da to 'nije njihovo'

Državni inspektorat i dalje "češlja" trgovine, usluge, obrte, u potrazi za onima koji su neopravdano digli cijene od Nove godine. Do 25. siječnja ih je, zadnji je podatak, kažnjeno 272, s ukupno 457,4 tisuće eura. Među kažnjenima je i već svima dobro poznata frizerka iz zagrebačkog Sigeta, Sabina Samardžija, koja je nakon Nove godine jednu frizersku uslugu poskupjela za 9, a drugu za 36 eurocenti, neke je i pojeftinila no to inspekciji nije bilo važno. Zbog dva poskupljenja kažnjena je s preko tri tisuće eura - jedna je kazna naplaćena obrtu, a druga njoj kao vlasnici, iako je čitav obrt ona sama, jedina je zaposlenica svoga salona. Kažnjena je prema Zakonu o zaštiti potrošača, za "nepoštenu", "agresivnu" poslovnu praksu prema mušterijama.