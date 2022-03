Inspirirao ga Prljavi Harry: Oteo 26 djece i zakopao ih u bunker, puštaju ga na uvjetnu slobodu

Frederick Newhall Woods (70), koji je s dvojicom sudionika oteo vozača autobusa i 26 djece u Kaliforniji 1976. godine, ide na uvjetnu slobodu nakon što je proveo više od 45 godina u zatvoru, piše CNN.

Inspirirao ga film Prljavi Harry

Woods i još dvojica muškaraca, Richard i James Schoenfeld, oteli su 26 djece, u dobi od pet do 14 godina, zajedno s vozačem autobusa, u blizini grada Chowchilla, nedaleko od San Francisca. Nakon što su ih oteli, žive su ih zakopali u bunkeru koji je imao ventilacijski otvor u kamenolomu koji je bio u vlasništvu Woodsovog oca.

Zatim su od Odbora za obrazovanje zatražili otkupninu od 5 milijuna dolara u najvećoj masovnoj otmici u povijesti SAD-a, a vjeruje se da su bili inspirirani radnjom iz filma Prljavi Harry.

Djeca su se zajedno s vozačem, uspjela iskopati nakon 16 sati pod zemljom dok su trojica otmičara spavala.

Za otmicu dobili 27 doživotnih kazna bez mogućnosti uvjetnog otpusta

Sva trojica otmičara, koji su potjecali iz bogatih obitelji iz San Francisca, priznali su krivnju za otmicu i dobili su 27 doživotnih kazna bez mogućnosti uvjetnog otpusta. Sud je kasnije presudio da su trebali dobiti priliku za uvjetni otpust.

Prvi je Richard Schoenfeld trebao biti pušten 2012. godine, a zatim i njegov brat James 2015. godine. Woodsu je sada također odobren uvjetni otpust, rekao je glasnogovornik kalifornijskog odjela za popravke i rehabilitaciju Joe Orlando.

Djeca danas žive s traumom i noćnim morama

Neka od djece koja su oteta pričala su o tjeskobi i noćnim morama koje ih još uvijek prate nakon incidenta.

Darla Neal, koja je tada imala 10 godina, rekla je za CNN 2015. godine da to nije uspjela preboljeti.

- Sve to obuzelo do te mjere da sam morala napustiti posao. Kažem si da bih se trebao moći otresti toga i nekako se nositi. Ipak, evo me, u neredu - rekla je Neal.

Ovo je bilo Woodsovo 18. ročište za uvjetni otpust, a održano je prošlog petka u California Men’s Colony, državnom zatvoru u San Luis Obispu. Odluka o uvjetnom otpustu postat će konačna u roku od 120 dana, a guverner ima 30 dana da je pregleda. Može ga ili dopustiti da stoji ili ga uputiti punom odboru na pregled, ali kako Woods nije osuđen za ubojstvo, guverner ne može poništiti odluku.

