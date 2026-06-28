Institut Ruđer Bošković razvija gnojivo iz meduza i rebraša

Prije nekoliko godina istarski su ribari upozoravali da iz mora više ne izvlače samo ribu jer su u njihovim mrežama završavale tone meduza. Teške želatinozne mase punile su mreže, trgale opremu, usporavale rad i stvarale štetu, ističe u priopćenju IRB.

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Danas se ta morska biomasa na IRB-u istražuje kao potencijalna sirovina za poljoprivredu jer sadrži dušik i fosfor, elemente ključne za rast biljaka.

- Meduze i rebraši najčešće se doživljavaju kao problem za morski okoliš, ribarstvo i turizam. No, u projektu NutriGel želimo pokazati da biomasa morskog podrijetla može postati vrijedan resurs za razvoj održivog gnojiva - istaknula je voditeljica projekta Tjaša Kogovšek.

Potreba za novim gnojivima raste zbog pritiska na proizvodnju hrane, dok se konvencionalna gnojiva oslanjaju na neobnovljive izvore poput fosfatnih stijena. Projekt NutriGel stoga povezuje ekologiju mora, kemiju i održivu poljoprivredu kako bi ponudio ekološki prihvatljivu alternativu i pridonio kružnom gospodarstvu.

Koncept je potvrđen u kontroliranim uvjetima u laboratoriju

Istraživački tim uspješno je potvrdio znanstvenu i tehnološku izvedivost ideje u laboratorijskim uvjetima.

- Potvrdili smo da se dušik i fosfor mogu taložiti u kontroliranim uvjetima te da se može dobiti materijal bez neželjenih onečišćenja u talogu, što je važan korak prema sigurnom proizvodu - objašnjava Kogovšek.

Budući da su rebraši u nekim područjima postali invazivni i štetni, znanstvenici ovim pristupom pokušavaju preokrenuti priču u korist obnovljivih izvora. Nakon potvrde koncepta, sljedeći korak je pronalazak partnera za razvoj procesa prema široj primjeni te ispitivanje može li se sličan postupak primijeniti i na drugim vrstama biomase, odnosno drugim organskim supstratima koji bi mogli poslužiti kao izvor hranjiva.

Projekt NutriGel vrijedan je 49.974 eura i provodi se od lipnja 2025. do srpnja 2026. godine. Financira se sredstvima Europske unije kroz Mehanizam za oporavak i otpornost (NextGenerationEU), a poziv u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.