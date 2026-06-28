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VRIJEDAN RESURS

Institut Ruđer Bošković razvija gnojivo iz meduza i rebraša

Piše HINA,
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Institut Ruđer Bošković razvija gnojivo iz meduza i rebraša
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Znanstvenici Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković (IRB) u Rovinju u sklopu projekta NutriGel razvijaju održivo gnojivo iz biomase meduza i rebraša

Prije nekoliko godina istarski su ribari upozoravali da iz mora više ne izvlače samo ribu jer su u njihovim mrežama završavale tone meduza. Teške želatinozne mase punile su mreže, trgale opremu, usporavale rad i stvarale štetu, ističe u priopćenju IRB.

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Danas se ta morska biomasa na IRB-u istražuje kao potencijalna sirovina za poljoprivredu jer sadrži dušik i fosfor, elemente ključne za rast biljaka.

- Meduze i rebraši najčešće se doživljavaju kao problem za morski okoliš, ribarstvo i turizam. No, u projektu NutriGel želimo pokazati da biomasa morskog podrijetla može postati vrijedan resurs za razvoj održivog gnojiva - istaknula je voditeljica projekta Tjaša Kogovšek.

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Potreba za novim gnojivima raste zbog pritiska na proizvodnju hrane, dok se konvencionalna gnojiva oslanjaju na neobnovljive izvore poput fosfatnih stijena. Projekt NutriGel stoga povezuje ekologiju mora, kemiju i održivu poljoprivredu kako bi ponudio ekološki prihvatljivu alternativu i pridonio kružnom gospodarstvu.

Koncept je potvrđen u kontroliranim uvjetima u laboratoriju

Istraživački tim uspješno je potvrdio znanstvenu i tehnološku izvedivost ideje u laboratorijskim uvjetima.

- Potvrdili smo da se dušik i fosfor mogu taložiti u kontroliranim uvjetima te da se može dobiti materijal bez neželjenih onečišćenja u talogu, što je važan korak prema sigurnom proizvodu - objašnjava Kogovšek.

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Budući da su rebraši u nekim područjima postali invazivni i štetni, znanstvenici ovim pristupom pokušavaju preokrenuti priču u korist obnovljivih izvora. Nakon potvrde koncepta, sljedeći korak je pronalazak partnera za razvoj procesa prema široj primjeni te ispitivanje može li se sličan postupak primijeniti i na drugim vrstama biomase, odnosno drugim organskim supstratima koji bi mogli poslužiti kao izvor hranjiva.

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Projekt NutriGel vrijedan je 49.974 eura i provodi se od lipnja 2025. do srpnja 2026. godine. Financira se sredstvima Europske unije kroz Mehanizam za oporavak i otpornost (NextGenerationEU), a poziv u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

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