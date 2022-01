Jako se loše osjećam zbog ovoga što su prenijeli svi mediji, no činjenica jest da nije HDZ naručio izborni sustav s 10 izbornih jedinica, nego su to bile interesne skupine, a HDZ je naručio tad veliko istraživanje koje je pokazalo da gube na izborima, kaže nam demograf Stjepan Šterc. Gostujući na N1, između ostalog, je objašnjavao kako je došlo do izbornog sustava kakav je i danas, gdje se zastupnici u Sabor biraju iz 10 izbornih jedinica.