Internship koji odstupa od prosjeka: Zašto je osobni pristup bolji za polaznike?

Leapwise, uspješna zagrebačka softverska kompanija, svoje znanje i dugogodišnje iskustvo prenosi kroz internship koji se ističe od prosjeka. Šestomjesečni program plaćenog internshipa započinje u studenom, a evo što sve kroz njega nude.

Dugi niz godina uspješno surađuju s klijentima diljem svijeta osiguravajući im kvalitetna enterprise rješenja u području telekomunikacija, cyber security engineeringa te interneta stvari (IoT). Osim razvoja prilagođenih aplikacija za klijente, rade i na razvijanju vlastitih proizvoda. Posljedično, široko znanje i vrhunske vještine osigurale su im organski autoritet u svemu što rade.



Sada pokreću program internshipa, kojeg vide kao važan način razvijanja novih vještina i interesa za ljude koji su na početku karijere. Kroz Frontend with React i Backend with Java programe, internima daju priliku da sudjeluju u radu na stvarnim projektima te da svoje teorijsko znanje pojačaju odličnom praksom koja se rijetko nudi u ovakvom obliku.

Foto: Rajna Raguž

Zašto je internship u Leapwiseu odlična odluka za razvitak karijere?

Dedicirani plan i program mentoriranja na kojem se temelji praksa u Leapwiseu podrazumijeva manji broj polaznika nego što je to uobičajeno slučaj. Internship vide kao način učenja kroz rad, dok individualizirani, 1-na-1 pristup smatraju najkvalitetnijim jer polaznicima nudi personalizirani plan razvoja s obzirom na postojeće znanje i afinitete budućeg razvoja, kao i svu pažnju tima i dediciranog mentora.

Učenje “iz prve ruke” polaznicima omogućava da “zagrebu ispod površine” te dobiju praktično, hands-on znanje kroz rad na stvarnim projektima. Od dizajna, izgradnje i održavanja učinkovitog, pouzdanog i kvalitetnog koda do organizacije i automatizacije, Leapwiseovi će interni biti uvedeni u proces pregleda dizajna i koda, kao i izrade jediničnih, integracijskih, funkcionalnih i regresijskih testova.

Širok spektar znanja koji se stječe tijekom internshipa u Leapwise-u podrazumijeva i učenje od vrhunskih stručnjaka, kao i dodatne interne obuke, seminare i radionice te pristup naprednim alatima i tehnologijama.

Napredak u karijeri još je jedan od razloga za prijavu na Leapwise internship. Stjecanje praktičnog znanja o stvarnim projektima, razvijanju kompleksnih proizvoda, potrebama klijenata i tržišta i timskom radu, uz širenje vlastite mreže poslovnih kontakata kroz povezivanje s ključnim ljudima u kompaniji i industriji, polaznicima osigurava prednost pri zapošljavanju nakon završenog internshipa.

Pritom, u Leapwiseu ističu kako ne vjeruju u ideju interna koji "nosi kave", pa polaznike čekaju i vrhunska oprema te uključivanje u sve važne aktivnosti, od tjednog code review-a do teambuildinga.

Raskošna tehnička ekspertiza još je jedan razlog za prijavu

Frontend with React će kandidatu pružiti znanja u HTML-u, CSS-u, JavaScript/jQuery-ju, Reactu. Uz to, polaznici će naučiti raditi s responzivnim dizajnom te alatima za upravljanje i vođenje projekata kao što su JIRA, Confluence i sl., ali i steći iskustvo stvaranja alata koji poboljšavaju korisničko iskustvo. Uz to, u Leapwiseu koriste i napredne state managere poput Reduxa i Zustanda kako bi osigurali učinkovito upravljanje stanjem aplikacija. Integracijom alata poput Dockera za kontejnerizaciju, Kubernetsa za orkestraciju, SonarQube za statičku analizu koda te GitLab CI/CD za automatizaciju isporuke, osiguravaju brzu, stabilnu i sigurnu razvojnu okolinu.

Foto: Rajna Raguž

Stvaranje čistog i održivog koda postulat je koji se njeguje kroz oba programa, a oni koji se prijave na Backend with Java program bit će dio tima koji je zadužen za implementaciju složenih backend sustava. Sudjelovat će u kreativnim i izazovim zadacima kroz koje će dobiti iskustvo s Java/JEE i obrascima dizajna softvera, tehnologijama/okvirima kao što su Spring, Hibernate, Hazelcast, Redis, Camel, Kafka, ActiveMQ, PostgreSQL, TimescaleDB, MongoDB, kao i iskustvo s testiranjem Java aplikacija.

Prijave za internship traju do 22. listopada, a sve informacije i forma za prijavu nalaze se na linku.