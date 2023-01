Inženjer Cvetko od kojeg cijela Hrvatska očekuje preciznost: Ne brinite, nismo krivo izračunali...

Kolegama sam još prije godinu dana govorio da će ljudi, kad vide faze gradnje mosta, misliti da smo nešto krivo izračunali. I to se i dogodilo. Naime, prilikom predzadnjeg naguravanja konstrukcije jedna strana mosta ostala je ispod druge i svi su odmah pomislili da smo nešto promašili – kaže Tomislav Cvetko (59), diplomirani inženjer građevinarstva, glavni inženjer na izgradnji mosta Cetina u Omišu koji bi u prvoj polovici veljače konačno trebao dobiti završne obrise. No, iako će svi segmenti u tom trenutku biti na svom mjestu, samo zavarivanje odnosno spajanje mosta “odradit” će se do kraja drugog mjeseca.