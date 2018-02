"Inzistirao je da maloljetna kći prizna da više nije nevina"

Nakon prošlotjednog priloga u 'Provjerenom', ortopedu iz KB-a Dubrava zabranjen je rad s pacijentima, a dok bolničko Povjerenstvo utvrđuje osnovanost pritužbi, na vidjelo izlaze novi šokantni detalji o njegovom radu s pacijentima.

Javljaju se ljudi s novim svjedočanstvima, među kojima i ono majke maloljetne pacijentice koja u bolnicu stigla zbog bolova u desnom ramenu.

- Pokušala sam liječniku objasniti razloge bolova, međutim rekao mi je da šutim, da mene nitko ništa ne pita. Obratio se mojoj kćeri i rekao joj da se skine do pojasa. Kćer to zbog sramežljivosti nije učinila odmah - priča majka koja je inzistirala na anonimnosti kako bi zaštitila kćer. Na to je, kaže, liječnik postao neugodan, a uslijedio je i pravi hladni tuš.

- Dok si se š**** s frajerima nisi se sramila, što sad tu preda mnom glumiš, inzistirajući na tome da prizna da nije nevina. Da što se sada srami, što glumi, da je retardirana, da kako se to ponaša. Tim ju je riječima omalovažavao - ispričala je i dodala kako se u tom trenutku jednostavno – ukipila.



Uputio ih je na rendgen, a kada su došle na šalter, tada je uslijedio novi šok.

- Pita sestra o kome se radi, ja kažem o mojoj kćeri, a ona kaže nemojte to raditi, nije potrebno, to je toliko zračenja za cijeli život - ispričala je.

Seksističke ispade doživjela je i Olga Hodko.

- Veli, ako mi daš p**** ideš prva na operaciju, ako ne budeš dala, ideš zadnja - prisjetila se.