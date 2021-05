Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Inzko najavio je kako bi njegov nasljednik na toj dužnosti mogao biti vrlo brzo imenovan te kako će, unatoč protivljenju Rusije, tu dužnost preuzeti konzervativni njemački političar Christian Schmidt.

- Mislim da će odluka pasti već sljedećih dana. Vijeće za provedbu mira (PIC) će o tome raspravljati i Schmidt ima ogromne šanse budući da ga podržavaju sve zemlje-članice PIC-a osim jedne - kazao je Inzko u intervjuu za Radio Federacije BiH.

Dodao je kako se raduje dolasku novog visokog predstavnika jer je na tome i osobno inzistirao a misli kako je potrebno snažnije angažiranje država poput Njemačke u BiH. Za Schmidta je ocijenio kako će biti "pravo osvježnje i prav stvar za BiH" jer donosi ogromno iskustvo i spremnost da sustavno i odlučno djeluje na temelju svog iskustva.

- Četiri puta sam bio u uredu Angele Merkel i uvijek sam isto rekao: Molim vas da se više angažirate i molim vas da ne zaboravite da ima 20 vojnika iz Čilea u Sarajevu a nema ni jednog Nijemca i to nije normalno. To navodim samo kao primjer, jer je važno da se europske sile angažiraju i to se sada dogodilo i zato mi je drago - rekao je austrijski diplomat koji je na dužnosti vidokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH još od ožujka 2009. godine.

Inzko je time postao visoki predstavnik s najdužim stažom na toj dužnosti, no najveći dio njegova mandata protekao je u promatranju stanja u BiH opterećenog brojnim poteškoćama.

Njegov se dolazak u BiH podudario s procjenom najutjecajnijih zapadnih država kako ne treba izravno intervenirati u procese u BiH nego prepustiti domaćim političarima da sami nađu rješenja a ta se strategija pokazala neproduktivnom jer je zemlja trenutačno u jednoj od najvećih kriza nakon Daytona.

- Mi smo prije 12 godina napravili grešku nakon robusne faze (angažiranja) jer smo se naglo povukli i prepustili domaćim političarima. To je bilo prebrzo - kaže sada Inzko.

Ključne političke stranke trenutačno su zaokupljene pokušajima dogovora o mogućim promjenama izbornog zakona, no na tom planu za sada nema nikakvog napretka. Inzko je podsjetio kako nije samo to problem jer nakon izbora 2018. nije formirana nova vlada Federacije BiH, Milorad Dodik stalno najavljuje secesiju Republike Srpske a uz sve to vlast je pokazala potpunu neodgovornost i nespremnost u suočavanju s pandemijom covida-19.

Sve je to, kako je upozorio Inzko, potvrda da je stanje u BiH daleko od dobroga i da se to mora promijeniti.

- Kad nema mrtvih, onda međunarodna zajednica smatra da to nije hitno i primarno. Ali ja uvijek kažem da zamrznuti konflikti mogu u svakom trenutku eksplodirati. Mi to ne smijemo dopustiti - kazao je Inzko.

Poručio je i kako međunarodna zajednica ne bi trebala reducirati svoju prisutnost u BiH usposredivši to sa stanjem u Njemačkoj u kojoj su i danas stacionirani vojnici iz drugih država te sa Ciprom gdje su snage UN prisutne 56 godina.