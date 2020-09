Ipak manji pad: Vlada za ovu godinu projicira pad BDP-a od osam posto, za iduću rast od pet

Prvotna projekcija bila je da će BDP pasti za 9,4 posto zbog korona krize. Vlada sada ipak projicira da će taj pad biti manji. To je dobro, poručuje premijer Andrej Plenković. U iduće tri godine projicira se i rast

<p>Vlada je u četvrtak na sjednici donijela smjernice za izradu državnog proračuna kojima se projicira pad BDP-a za ovu godinu od osam posto, što je manje od ranije projiciranog pada od 9,4 posto. </p><p>- To je dobro, to je manji pad BDP-a nego procjena na početku krize Covida-19 - poručuje premijer <strong>Andrej Plenković.</strong></p><p>U idućoj godini očekuje se rast BDP-a za pet posto, 2022. za 3,4 posto te 2023. za 3,1 posto.</p><p>Prema vladinim projekcijama, prihodi državnog proračuna u 2021. godini iznosit će 147,1 milijardu kuna, 2022. bi trebali iznositi 154,3, te 2023. 156,7 milijardi kuna. Ministar financija, <strong>Zdravko Marić,</strong> ističe prihode od pomoći, koji bi u idućoj godini trebali iznositi 25,1 milijardu kuna, većinom iz europskih fondova. </p><p>S druge strane, rashodi bi iduće godine trebali iznositi 157,7 milijardi kuna, što je povećanje u odnosu na plan za ovu godinu od 3,3 milijarde kuna. No taj plan će biti premašen zbog rashoda za mjere za očuvanje radnih mjesta. Marić napominje da će državni proračun u potpunosti lokalnim jedinicama kompenzirati gubitak prihoda od poreza na dohodak.</p><p>Ovogodišnji proračunski manjak opće države trebao bi iznositi 6,7 posto BDP-a, u 2021. godini 2,9 posto, 2022. 2,1 posto, a 2023. godine 1,6 posto.</p><p>Što se tiče javnog duga, Vlada za ovu godinu očekuje da će on iznositi oko 86 posto BDP-a, a da će se u iduće tri godine smanjiti po prosječnoj stopi od dva postotna boda godišnje.</p><p>Što se tiče inflacije, za 2021. godinu projicira se njezina stopa od 0,8 posto, a u srednjoročnom razdoblju blagi rast na 1,2 odnosno 1,3 posto.</p><p>Plenković je najvažnijom temom za Vladu istaknuo program oporavka gospodarstva i jačanje njegove otpornosti.</p><p>- To je ključna zadaća Vlade, države. Imamo neke poluge koje su nam na raspolaganju. Vjerujem da ćemo vrlo brzo ponovno doći na razinu i odgovornog upravljanja javnim financijama, a to znači smanjivati javni dug, ostvarivati proračunski višak i držati investicijski kreditni rejting - rekao je dodavši kako je dobar signal zadržavanje kreditnog rejtinga u najnovijim izvještaju rejting agencije Standard & Poor's.</p><p>- Provodeći naš plan, vjerujem da ćemo ostvariti ciljeve o povećanju zaposlenosti i o dizanju plaće i uopće dizanju standarda ljudi u Hrvatskoj - rekao je. </p><p>Prilikom izrade smjernica državnog proračuna, dodao je, Vlada je vodila računa i o Gradu Zagrebu i posljedicama potresa. </p><p>Najavio je i reformu lokalne samouprave, fiskalnu decentralizaciju, o kojima je razgovarao s predstavnicima županija, gradova i općina u Gospiću.</p>