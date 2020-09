Plenković: Milanović šalje zbunjujuće poruke, ispada da je problem postupati po zakonu

Činjenica je da su brojni pravni stručnjaci jučer u svojim istupima pojasnili javnosti o čemu se radi i kako postupaju tijela i tko može znati što ona radi, stvar je savršeno jasna, rekao je premijer na sjednici Vlade

<p>Imamo ovaj slučaj koji okupira javnost skoro tjedan dana i važno je da javnosti pošaljemo jasne poruke, a ne da kao predsjednik republike šaljemo zbunjujuće poruke javnosti. Govorim to zato jer ispada da je problem, ako Vlada i pravosudna tijela, pa i policija postupaju prema zakonu. To je bit rasprave. Ispada da se dio medijskih i političkih krugova čudi da Vlada postupa po zakonu, rekao je na početku sjednice Vlade premijer <strong>Andrej Plenković</strong>.</p><p>- Ispada da ima onih koji nisu razumjeli koja je naša politika u borbi protiv korupcije, a politika je da - nema nedodirljiih - rekao je.</p><p>- Meni je to djelovalo jasno i očito. Činjenica da su brojni pravni stručnjaci jučer u svojim istupima pojasnili javnosti o čemu se radi i kako postupaju tijela i tko može znati što ona radi, stvar je savršeno jasna. Očito ima onih kojima zakonit način postupanja djeluje kao da nije normalan. To je problem kako se postupalo u vrijeme neke druge Vlade. Postupati po zakonu je dobro, normalno i očekivano. </p><p>- Kome bi bilo više u interesu nego meni da u onom slučaju Varga pukne i da znam na vrijeme, a ne da sve izađe u javnost. Kome bi bilo više u interesu nego meni da u slučaju Rimac da ne puknu mjere baš prije parlamentarnih izbora, i da prije nego što sastavljam izborne liste znam da će tri mjeseca kasnije netko završiti u pritvoru - nastavio je.</p><p>- Institucije imaju otvorene ruke da rade samostalno, a ne da dolaze na ispovijest k meni. Bit je da se korupcija iskorijeni - kaže Plenković.</p><p>- Tijela koja rade svoj posao rade po zakonu i ne dolaze po ispovijed u Vladu što da što ne. Oni rade taj posao da rade svoj posao po zakonu. Svi koji ovo gledaju trebaju osvijestiti kakva je naša Vlada, kakvu politiku vodimo i da se fenomen korupcije treba iskorijeniti. Nije dobro da postupanje prema zakonu ispada čudno - nastavio je premijer.</p><p>Na današnjoj sjednici Vlade bit će prijedlog zaključka kojim se prihvaćaju Smjernice za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.</p><p>Predstavit će se i Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19, te Prijedlog odluke o davanju ovlasti za potpisivanje Sporazuma o zajmu između Republike Hrvatske i Jedinstvenog sanacijskog odbora.</p>