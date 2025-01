Ipak ništa od glasanja o novom ministru: Odgoda zbog smrtnog slučaja i terenske pauze

Zastupnici u Hrvatskom saboru u petak ipak neće glasati o imenovanju Davida Vlajčića iz Domovinskog pokreta za ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a razlog je smrtni slučaj u obitelji HDZ-ove zastupnice Branke Juričev Martinčev. Iz HDZ-a su neslužbeno objasnili da bi izostanak samo jednog HDZ-ova zastupnika predstavljao velik problem jer im je za potvrdu ministra potrebno 76 ruku, što je minimalna većina, a dobar dio zastupnika otići će kolegici izraziti sućut. Stoga će se glasanje o potvrdi novog ministra održati u utorak, 11. veljače.

No odluka o odgodi glasovanja o novom ministru za čak dvanaest dana zbog terenske pauze sumnjiva je Domovinskom pokretu. Međutim, nitko ne želi previše javno kritizirati zbog smrtnog slučaja. Također, prvi puta ove godine su, prije početka zasjedanje u siječnju, određene tjedne pauze u radu Sabora za veljaču i ožujak. Takvih tjednih pauza nije bilo ranije ako se ne radi o blagdanu, a obrazložene su "radom na terenu" prije lokalnih izbora. Prije prošlih lokalnih izbora, 2021. godine, takvih pauza nije bilo, nego je pauza bila dva tjedna prije izbora u svibnju. Zbog korištenja tjedne pauze za teren nova sjednica odgođena je za više od tjedan dana.

U Domovinskom pokretu pitaju se je li pravi razlog uzimanja terenske pauze činjenica da Nediljko Dujić, šef Hrvatskih šuma ne želi mirno otići s mjesta ravnatelja, a njegov odlazak kao uvjet za glasanje o potvrdi ministra dao je Josip Dabro, bivši DP-ov ministar, a sada zastupnik u Hrvatskom saboru. Naime, u Domovinskom pokretu neslužbeno čujemo da HDZ može ispoštovati dogovor i maknuti upravu Hrvatskih šuma do petka, ali sumnjaju da će to učiniti, pa je time nepovjerenje i jače. Ne vjeruju da bi ovakva odgoda glasovanja bila da je HDZ-ov ministar u pitanju, pa bi sve moglo još pojačati tenzije među koalicijskim partnerima. No poručuju da oni neće odustati od prijedloga da se riješi problem Hrvatskih šuma, odnosno da Nediljko Dujić podnese stavku.

- Sada je na njima potez- rekao nam je sugovornik iz Domovinskog pokreta. HDZ-ovci koje smo kontaktirali nisu željeli ulaziti u problem odgode glasanja te su poručili kako je riječ o smrtnom slučaju te da kolegici žele samo izraziti sućut na sprovodu povodom njenog gubitka.