Ipak su opasni? FDA je opozvala svoje odobrenje za upotrebu hidroksiklorokina i klorokina

Odobrenje za hitnu uporabu FDA za hidroksiklorokin i klorokin odnosilo se samo na pacijente koji boluju od korone. To odobrenje u hitnim situacijama je bilo olakšalo i distribuciju doniranih lijekova

<p>Nakon što su bile sve glasnije tvrdnje znanstvenika kako su hidroksiklorokin i klorokin opasni za hospitalizirane pacijente koji boluju od korone te kako potiču bolesti srca i mogući su uzrok povećane smrtnosti, Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) je opozvala svoje odobrenje kojim je dala da se ti lijekovi koriste u ovoj krizi. </p><p>Podsjetimo, američki predsjednik <strong>Donald Trump </strong>je često isticao kako je hidroksiklorokin dobar u borbi protiv korona virusa te kako ga je i sam koristio. FDA kaže kako su se za ovo odlučili nakon što se pokazalo da lijekovi ne ispunjavaju zakonom propisane kriterije za odobrenje za hitnu primjenu.</p><p>- FDA je zaključio da, na osnovu novih informacija i drugih informacija o kojima se govori u priloženom memorandumu, više nije razumno vjerovati da bi lijekovi mogli biti učinkoviti u liječenju Covida-19, niti je razumno vjerovati da poznate i potencijalne koristi ovih proizvoda nadmašuju njihove poznate i potencijalne rizike - napisala je u ponedjeljak glavna znanstvenica FDA <strong>Denise Hinton</strong> u pismu <strong>Garyju Disbrowu</strong> iz Uprave za napredna biomedicinska istraživanja i razvoj (BARDA).</p><p><br/> Također navode kako od datuma ovog pisma FDA više neće davati ovlaštenje za korištenje spomenutih lijekova. <br/> Liječnici i dalje mogu zakonski propisati lijekove bez oznake. Odobrenje za hitnu uporabu FDA za hidroksiklorokin i klorokin odnosilo se samo na pacijente koji boluju od korone.</p><p>Povjerenik FDA-e <strong>Stephen Hahn</strong> je nedavno branio odluku Agencije o izdavanju odobrenja za spomenute lijekove.</p><p>- Ta se odluka temeljila na tadašnjim znanstvenim dokazima. I dalje ćemo pratiti klinička ispitivanja vezana uz te lijekove i na temelju toga donositi odluke - rekao je.</p><p><br/> Odobrenje za hitnu uporabu spomenutih lijekova također je u određenom trenutku bilo olakšalo distribuciju donacija tih lijekova.</p><h2>Finska povlači zakon o izvanrednim ovlastima zbog usporavanja virusa</h2><p>Parlament je zakon usvojio u ožujku kako bi se nosio s koronavirusom. On se sada povlači s obzirom na to da je stopa zaraze usporila te da posebne mjere više nisu potrebne, rekla je u ponedjeljak premijerka. Sanna Marin rekla je da više ne postoje zakonski razlozi da vlada zadrži izvanredne ovlasti i da će izvanredno stanje završiti u ponedjeljak u ponoć. </p><p>"To ne znači da je prijetnja širenja virusa završena", rekla je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đikić o korona virusu</strong></p><p>Dvadeset i šest pacijenata zaraženih Covidom-19 je hospitalizirano, a samo je jedna osoba u intenzivnoj njezi u ponedjeljak u Finskoj, rekla je vlada.Dodala je da je bilo 15 do 25 novih slučajeva dnevno tijekom nekoliko tjedana, zbog čega je ukupan broj zaraženih pacijenata dosegao brojku od 7.104.</p><p>"Zakon o izvanrednim ovlastima, koji građanima ograničava 'osnovna prava', apsolutno ne može ostati na snazi duže nego što je to potrebno", rekla je ministrica pravosuđa Anna-Maja Henriksson.</p>