Iran će ukloniti 27 nadzornih kamera IAEA-e: 'Znači li to da smo tako stiglo do kraja?

Iran je obavijestio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da će "ukloniti 27 kamera" koje nadziru njegove nuklearne aktivnosti, objavila je u četvrtak UN-ova organizacija, što je odgovor na rezoluciju kritičnu prema Teheranu.

"Naravno da je to ozbiljan izazov za našu sposobnost da nastavimo ondje s radom", rekao je glavni direktor IAEA-e Rafael Grossi, na konferenciji za novinare u sjedištu agencije u Beču.

Iran je u srijedu objavio da je isključio neke kamere, ne preciziravši njihov broj, u znak prosvjeda protiv rezolucije Upravnog odbora IAEA-e kojom ga se službeno proziva zbog nedovoljne suradnje.

IAEA može nastaviti inspekcije i ima druge alate na raspolaganju, ali odluka Teherana znači "manje transparentnosti, više sumnji", rekao je Grossi.

"Znači li to da smo stigli do kraja? Nadam se da to neće biti slučaj", dodao je, pozivajući Iran da nastavi dijalog.

"Nadajmo se da će se emocije malo smiriti i da ćemo se moći ponovno usredotočiti na probleme koje treba riješiti".

Ako blokada potraje, "za tri ili četiri tjedna" IAEA više neće moći pružati informacije potrebne za praćenje iranskog nuklearnog programa, objasnio je.

To bi nanijelo "kobni udarac" nuklearnom sporazumu iz 2015. koji je ograničio iranske nuklearne aktivnosti u zamjenu za ublažavanje međunarodnih sankcija.

Bivši američki predsjednik Donald Trump povukao je SAD jednostrano iz sporazuma 2018. i Teheranu ponovno uveo sankcije.

Pregovori o njegovoj obnovi počeli su u travnju 2021., ali su u zastoju od ožujka.

Najčitaniji članci