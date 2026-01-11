U Iranu su 14. noć zaredom masovni prosvjedi potaknuti gospodarskim slomom i drastičnim padom vrijednosti nacionalne valute. Najmanje je 50 mrtvih. Iranski režim blokirao je internet, prosvjednici pale džamije i zgrade vlade i televizije. Najmanje je 50 mrtvih. Trump razmišlja o napadu
Iran gori, Trump razmišlja o napadu. Obustavili letove
Ključne informacije
- U Iranu su 14. noć zaredom ogromni prosvjedi
- Najmanje je 50 mrtvih, više od 2000 uhićenih
- Nemiri su krenuli nakon kolapsa nacionalne valute
- Iranski režim uveo je gotovo potpunu blokadu interneta
- Prognani princ najavio povratak, mnogi ga podupiru. Evo tko je on
- Trump razmišlja o napadu na Iran
- Iran za prosvjede krivi Ameriku i - Izraelce
Amerika napala ISIS u Siriji
Iranske vlasti najavile su da će pojačati obračun s najvećim antivladinim prosvjedima u nekoliko godina za koje elitna Revolucionarna garda krivi "teroriste" i obećava da će očuvati vladajući poredak.
Iran se neće raspasti kao Jugoslavija, ali bez ove bitne stvari režim neće pasti!
Iranski princ Reza Pahlavi od 1979. živi u egzilu. Vođa je prosvjeda i želi doći na vlast. Evo tko je on.
Američka vojska izvela je više jakih udara na Siriju. Meta su im bili militanti Islamske države, javlja BBC.
- Ovi udari dio su operacije Hawkeye Strike, koja je pokrenuta i objavljena 19. prosinca 2025. na zapovijed predsjednika Trumpa, kao izravan odgovor na smrtonosni napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji 13. prosinca 2025.Taj napad u zasjedi, koji je izveo terorist ISIS-a, rezultirao je tragičnom smrti dvojice američkih vojnika i jednog civilnog prevoditelja - naveli su iz Središnjeg zapovjedništva.
Više o tome OVDJE.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stala je na stranu prosvjednika u Iranu.
- Teheranske ulice i gradovi diljem svijeta odjekuju koracima iranskih žena i muškaraca koji zahtijevaju slobodu. Sloboda govora, okupljanja, putovanja i prije svega slobodnog života. Europa ih u potpunosti podržava. Nedvosmisleno osuđujemo nasilno suzbijanje ovih legitimnih demonstracija. Odgovorni će se pamtiti na pogrešnoj strani povijesti. Pozivamo na hitno puštanje svih zatvorenih prosvjednika. Pozivamo na ponovno uspostavljanje punog pristupa internetu. I pozivamo, konačno, na poštivanje temeljnih prava - oglasila se von der Leyen.