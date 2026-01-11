Iran gori, Trump razmišlja o napadu. Obustavili letove

AMERIKA NAPALA ISIS

Američka vojska izvela je više jakih udara na Siriju. Meta su im bili militanti Islamske države, javlja BBC.

- Ovi udari dio su operacije Hawkeye Strike, koja je pokrenuta i objavljena 19. prosinca 2025. na zapovijed predsjednika Trumpa, kao izravan odgovor na smrtonosni napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji 13. prosinca 2025.Taj napad u zasjedi, koji je izveo terorist ISIS-a, rezultirao je tragičnom smrti dvojice američkih vojnika i jednog civilnog prevoditelja - naveli su iz Središnjeg zapovjedništva.

Više o tome OVDJE.