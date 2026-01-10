Iranski princ Reza Pahlavi od 1979. živi u egzilu. Vođa je prosvjeda i želi doći na vlast...

Javid Shah (živio kralj)! Reza Shah, Bog blagoslovio tvoju dušu!, vikali su prosvjednici ovih dana na protestima u Iranu. A povici su bili posvećeni Rezi Pahlaviju, najstarijem sinu šaha Mohameda Reze Pahlavija čiju je vladavinu nakon punih 40 godina srušila iranska revolucija 1979. godine.

Princ Reza Pahlavi imao je tada 16 godina i bio je prvi nasljednik tisućljetnog carstva poznatog, među ostalim, po naftnim bogatstvima. No nakon revolucije danas 65-godišnji Reza je umjesto na prijestolju završio u izgnanstvu, a situacija s prosvjedima mogla bi za njega označiti završetak boravka u egzilu i povratak u Iran.

"Ovo je posljednja bitka. Pahlavi će se vratiti!", moglo se često čuti na prosvjedima diljem zemlje koji su zahvatili Iran u četvrtak navečer nakon što je prognani bivši prijestolonasljednik pozvao svoje sunarodnjake da izađu na ulice.

Ti su prosvjedi bili kulminacija višednevnih demonstracija koje su započele na teheranskom Velikom bazaru zbog ekonomskih problema, ali su brzo poprimile antirežimski fokus. Pahlavi, koji živi u SAD-u, pozicionirao se kao svojevrsni vođa prosvjeda. U ovom trenutku mnogi analitičari raspravljaju o tomu što je zapravo moglo potaknuti ljude u Iranu na ponovnu podršku kraljevskoj obitelji i prognanom princu. Već dugo je podrška monarhiji u Iranu tabu tema i kazneno djelo.

Foto: Vincent Isore

Stoga se postavlja pitanje jesu li povici kojima se zaziva povratak Reze Pahlavija doista želja naroda za ponovnim uspostavljanjem monarhije, ili je ljudima naprosto dosta represivnog režima teokracije.

- Reza Pahlavi nesumnjivo je povećao svoj utjecaj i postao predvodnik iranske oporbene politike. No on također pati od mnogih problema i predstavlja figuru koja ne ujedinjuje već donosi razdor, rekao je Arash Azizi, akademik i autor knjige "Što Iranci žele".

Inače, princ Reza Pahlavi rođen je u Teheranu, a majka Farah mu je bila treća supruga šaha Mohameda Reze Pahlavija. Prinčev djed Reza Šah Pahlavi služio je kao vojnik u vojsci kralja Ahmada Šaha Kadžara i smatra se začetnikom obiteljske dinastije. Na prijestolje je došao 1925. godine nakon što je predvodio državni udar protiv Ahmada Šaha. Uvjeti su tada bili povoljni za preuzimanje vlasti, s obzirom da se nekoć veliko perzijsko kraljevstvo suočavalo s prijetnjama imperijalizma, a Rusija i Britanija nastojale su podijeliti svoje sfere utjecaja unutar Irana. Bio je veliki autokrat, i sa sličnim načinom vladanja nastavio je i Mohamed Reza Pahlavi, prinčev otac. Iako je pokrenuo određene reforme za modernizaciju društva i ekonomije, ipak je cijelu državu držao u strahovladi.

Tijekom njegove vladavine najveći strah za svakoga bio je SAVAK, državna tajna policija poznata po uhićenju i mučenju disidenata. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća ljudi su bili sve nezadovoljniji šahovom vladavinom i krenuli su prosvjedi u kojima je raspon sudionika bio vrlo širok, od komunista do islamista. Šah je na kraju pobjegao iz Irana 1979. godine, a referendum koji je uslijedio doveo je do uspostavljanja Islamske Republike na čelu s ajatolahom Homeinijem. Sreća za narod nije dugo trajala s obzirom da su ubrzo postali izloženi još većem autoritarizmu s dodatnim elementom vjerskog fundamentalizma.

Foto: Profimedia

Princ Reza Pahlavi već godinama iz egzila djeluje protiv iranskog režima te je i 2022. pokušao uz tadašnje demonstracije uhvatiti priliku da se vrati na vlast. No presudio je nedostatak jedinstva u oporbi, kako unutar Irana tako i izvan njega. Ujedno, aktualni režim je vrlo čvrst te ima instituicije čije je funkcioniranje uspostavljeno s ciljem da vlast ostane pod kontrolom režima.

Pokretanje videa... 01:02 Prosvjed u Iranu | Video: 24sata/Reuters

Pahlavi je 2023. čak posjetio Izrael i sastao se s premijerom Benjaminom Netanyahuom, što se pokazalo sjemenom razdora, s obzirom da je Izrael država koju sadašnji Iran smatra neprijateljskom. Generalno, mišljenja oko mogućeg povratka Reze Pahlavija na čelo Irana u svijetu su podijeljena, i postavlja se pitanje treba li Iranu ponovno monarhija.

