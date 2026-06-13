Iako se činilo da je iranskom odmazdom na Izrael zbog Libanona, te razmjenom vatre između Amerike i Irana rat bio na rubu eskalacije, stigao je kopernikanski obrat. Premijer Pakistana koji služi kao posrednik u pregovorima otkrio je da su obje strane prihvatile konačan tekst mirovnog sporazuma
Iran i Amerika na rubu mira. Teheran ne odustaje od uvjeta
Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio je da je postignut "konačan, dogovoren tekst mirovnog sporazuma" između SAD-a i Irana.
Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026
Dodao je kako ne postoji međunarodni prolaz kroz Hormuz nego da on pripada Iranu i Omanu.
- Hormuški tjesnac je, bez ikakve sumnje, pod suverenitetom Irana i Omana. U Hormuškom tjesnacu ne postoji međunarodni plovni put. Dugi niz godina ovaj je plovni put bio otvoren za sve brodove. Iran i Oman jamčili su njegovu sigurnost i pružali usluge; do sada su sve usluge bile besplatne. Međutim, buduće upravljanje Hormuškim tjesnacem neće biti kao u prošlosti. Nitko ne može osporiti suverenitet Irana i Omana nad tjesnacem. Upravljanje Hormuškim tjesnacem neće se vratiti na predratni sustav - rekao je Arakči.
Iranski ministar vanjskih Abas Arakči rekao je da je najbolje sklopiti sporazum kada pobjeđuješ, ali i da su američki uvjeti o nuklearnom programu neprihvatljivi.
- Najbolje vrijeme za okončanje rata je kada imamo prednost; mi smo uistinu pobjednici na bojnom polju. Stajali smo nasuprot prividne svjetske supersile 40 dana. Sporazum i okončanje rata učvrstit će pobjedu. Konačni sporazum još nije postignut; ako bude dovršen, obećavam da ću objasniti svaku pojedinu klauzulu. Sporazum uključuje dvije faze, a nuklearno pitanje pomaknuli smo u drugu fazu. Nikada nećemo ostaviti Hezbollah u Libanonu samog, a kraj rata obuhvatit će i Libanon i sve ostale fronte. U ovom sporazumu Sjedinjene Države će pismeno izjaviti da poštuju suverenitet Irana. Memorandum o razumijevanju uključuje nuklearno pitanje, ukidanje sankcija, obnovu i blokirana/zamrznuta sredstva. Da smo popustili pred prijetnjama napadom na našu infrastrukturu, učinili bismo to i ranije. Poslali smo poruku drugoj strani da prijetnje imaju suprotan učinak, a ako žele krenuti prema ratu, mi smo spremni. Okončanje rata u sporazumu također znači povlačenje Izraela iz okupiranih područja u južnom Libanonu, što smo eksplicitno dali do znanja drugoj strani - rekao je šef iranske diplomacije.