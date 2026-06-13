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Iran i Amerika na rubu mira. Teheran ne odustaje od uvjeta

Piše 24sata,
Iran i Amerika na rubu mira. Teheran ne odustaje od uvjeta
Foto: Evan Vucci

Iako se činilo da je iranskom odmazdom na Izrael zbog Libanona, te razmjenom vatre između Amerike i Irana rat bio na rubu eskalacije, stigao je kopernikanski obrat. Premijer Pakistana koji služi kao posrednik u pregovorima otkrio je da su obje strane prihvatile konačan tekst mirovnog sporazuma

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JAKO BLIZU KRAJ RATA

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio je da je postignut "konačan, dogovoren tekst mirovnog sporazuma" između SAD-a i Irana. 

HORMUZ JE IRANSKI

Dodao je kako ne postoji međunarodni prolaz kroz Hormuz nego da on pripada Iranu i Omanu.

 - Hormuški tjesnac je, bez ikakve sumnje, pod suverenitetom Irana i Omana. U Hormuškom tjesnacu ne postoji međunarodni plovni put. Dugi niz godina ovaj je plovni put bio otvoren za sve brodove. Iran i Oman jamčili su njegovu sigurnost i pružali usluge; do sada su sve usluge bile besplatne. Međutim, buduće upravljanje Hormuškim tjesnacem neće biti kao u prošlosti. Nitko ne može osporiti suverenitet Irana i Omana nad tjesnacem. Upravljanje Hormuškim tjesnacem neće se vratiti na predratni sustav - rekao je Arakči.

IRAN 'POBJEĐUJE'

Iranski ministar vanjskih Abas Arakči rekao je da je najbolje sklopiti sporazum kada pobjeđuješ, ali i da su američki uvjeti o nuklearnom programu neprihvatljivi.

 - Najbolje vrijeme za okončanje rata je kada imamo prednost; mi smo uistinu pobjednici na bojnom polju. Stajali smo nasuprot prividne svjetske supersile 40 dana. Sporazum i okončanje rata učvrstit će pobjedu. Konačni sporazum još nije postignut; ako bude dovršen, obećavam da ću objasniti svaku pojedinu klauzulu. Sporazum uključuje dvije faze, a nuklearno pitanje pomaknuli smo u drugu fazu. Nikada nećemo ostaviti Hezbollah u Libanonu samog, a kraj rata obuhvatit će i Libanon i sve ostale fronte. U ovom sporazumu Sjedinjene Države će pismeno izjaviti da poštuju suverenitet Irana. Memorandum o razumijevanju uključuje nuklearno pitanje, ukidanje sankcija, obnovu i blokirana/zamrznuta sredstva. Da smo popustili pred prijetnjama napadom na našu infrastrukturu, učinili bismo to i ranije. Poslali smo poruku drugoj strani da prijetnje imaju suprotan učinak, a ako žele krenuti prema ratu, mi smo spremni. Okončanje rata u sporazumu također znači povlačenje Izraela iz okupiranih područja u južnom Libanonu, što smo eksplicitno dali do znanja drugoj strani - rekao je šef iranske diplomacije.

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