Iran i Amerika na rubu mira. Teheran ne odustaje od uvjeta

HORMUZ JE IRANSKI

Dodao je kako ne postoji međunarodni prolaz kroz Hormuz nego da on pripada Iranu i Omanu.

- Hormuški tjesnac je, bez ikakve sumnje, pod suverenitetom Irana i Omana. U Hormuškom tjesnacu ne postoji međunarodni plovni put. Dugi niz godina ovaj je plovni put bio otvoren za sve brodove. Iran i Oman jamčili su njegovu sigurnost i pružali usluge; do sada su sve usluge bile besplatne. Međutim, buduće upravljanje Hormuškim tjesnacem neće biti kao u prošlosti. Nitko ne može osporiti suverenitet Irana i Omana nad tjesnacem. Upravljanje Hormuškim tjesnacem neće se vratiti na predratni sustav - rekao je Arakči.