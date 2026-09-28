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ključan je Hormuški tjesnac

Iran i SAD ponovno za stolom? Katarci kreću u pregovore...

Piše HINA,
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Iran i SAD ponovno za stolom? Katarci kreću u pregovore...
Foto: Reuters
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Katarci će od ponedjeljka započeti pregovore s iranskim i američkim dužnosnicima u New Yorku, a očekuje se da će se raspravljati o prijedlogu koji uključuje prestanak neprijateljstava i otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Očekuje se da će katarski posrednici održati odvojene razgovore s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem u New Yorku te s američkom stranom u ponedjeljak ili utorak, rekao je za Reuters dužnosnik upućen u pregovore. Razgovori će se, kako se očekuje, usredotočiti na izmijenjenu verziju prijedloga koji je Iran predstavio prošloga tjedna na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda, rekao je dužnosnik koji je želio ostati anoniman. Prijedlog predviđa otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od sedam dana.

Arakči je ostao u New Yorku nakon sudjelovanja na Općoj skupštini. Nije odmah bilo jasno tko će predstavljati američku stranu u razgovorima s posrednicima.

Iranski sedmodnevni plan predviđa prestanak svih neprijateljstava u Iranu i Libanonu, odmrzavanje iranske imovine vrijedne milijarde američkih dolara, ukidanje sankcija na iransku naftu i ukidanje američke blokade iranskih luka.

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Teheran bi potom dopustio ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, a dvije bi strane također nastavile razgovore o iranskome nuklearnom programu.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da je odbio iranski prijedlog, navodeći da Teheran želi brzi sporazum zbog razornog gospodarskog pritiska pod kojim se nalazi.

Međutim, Trump je u nedjelju za Axios rekao i da očekuje da će se američki pregovarači uključiti u daljnje razgovore ovoga tjedna.

Arakči je u nedjelju izjavio da posrednici nisu službeno prenijeli američko odbijanje Teheranu te da Iran čeka konačno stajalište Washingtona prije nego što odluči o svojim sljedećim koracima.

"Naši su uvjeti jasni i bilo kakav potez prema ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca uvjetovan je ispunjavanjem tih uvjeta", rekao je u nedjelju Arakči, dodajući da samo pregovaračko rješenje može riješiti zastoj. 

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