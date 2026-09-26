Ključni sastanak je krenuo. Zagrebu u ponedjeljak prijeti kolaps zbog najavljenog štrajka

U subotu u 17 sati krenuo je novi sastanak uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a sa sindikatima. Pokušat će se postići dogovor i spriječiti veliki štrajk koji je najavljen za ponedjeljak. Radnici traže veće povećanje osnovice plaća, bolje koeficijente i sklapanje novih kolektivnih ugovora.

"Kao što govorimo već nekoliko dana, i kao što smo govorili tijekom pregovora oko kolektivnog ugovora tijekom mirenja, sindikati su uvijek spremni na mogući razgovor oko prijedloga koji smo mi imali", kazao je za HRT Dražen Jović, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske.

"Ne znamo što će se tamo događati, ali odlučili smo otići na ovaj sastanak, ako ništa drugo, da pokažemo i našu dobru volju", dodao je Jović uoči sastanka...

Ako današnji sastanak ne donese dogovor, štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počinje u ponedjeljak u 3:30 sati. Zagreb bi praktički ostao bez javnog prijevoza. Ne zna se koliko bi štrajk mogao trajati.