Iran ne želi širenje sukoba između Izraela i Hamasa

Iranski ministar vanjskih poslova Hosein Amirabdolahian u nedjelju je rekao kako Iran ne želi da se rat na Bliskom istoku "proširi", nakon napada palestinskih militanata Hamasa na Izrael 7. listopada u kojemu je ubijeno najmanje 1400 ljudi, većinom civila.

"Ne želimo da se ovaj rat proširi", rekao je Amirabdolahian za vrijeme gostovanja na CNN-u. SAD je vjerovao kako Iran zna da Hamas planira "operacije protiv Izraela", no prva američka obavještajna izvješća pokazala su da su neki iranski čelnici bili iznenađeni napadom.

Amirabdolahian je u nedjelju odbacio tvrdnje koje izravno povezuju Iran s napadima, nazvavši ih "neutemeljenima".

"Uvijek smo pružali političku, medijsku i međunarodnu potporu Palestini. Nikada to nismo negirali", kazao je. "To je prava istina. No u pogledu ove operacije, nije bilo nikakve veze o tome između Irana i ove Hamasove akcije, ni moje vlade, a niti dijela moje zemlje."

Snage koje podupiru Iran prošli su tjedan napale američke i koalicijske trupe najmanje 19 puta u Iraku i Siriji.

Amirabdolahian je rekao da je povezivanje Irana s bilo kakvim napadom u regiji, ako su cilj bili interesi SAD-a, bez dokaza "potpuno pogrešno".

Ljudi u regiji su ljutiti i od nas "ne primaju naredbe. Djeluju u skladu sa svojim interesima. Istodobno je za ono što je izveo Hamas u potpunosti odgovorna palestinska strana."