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RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran: Nećemo sutra potpisati sporazum s Amerikancima

Piše Filip Sulimanec,
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Iran: Nećemo sutra potpisati sporazum s Amerikancima
Foto: Majid Asgaripour

Iran stalno ponavlja da u mirovni sporazum mora biti uključen i Hezbollah, te da neće biti mira dok god se Izrael ne povuče iz južnog Libanona

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da sporazum neće biti potpisan sutra. Reuters, pozivajući se na iranske državne medije, javlja da je Esmaeil Baghaei rekao kako Iran mora biti oprezan u komentiranju datuma potpisivanja zbog oklijevanja SAD-a.

Njegovi komentari dolaze usred sve većih nagađanja o tome hoće li početni sporazum moći biti finaliziran ovog vikenda.
Prema izvješćima, Donald Trump žarko želi osigurati sporazum prije nego što u ponedjeljak otputuje u Francusku na summit G7 
A ranije danas , pakistanski premijer rekao je da je sporazum „bliži nego ikada prije“ – uz „finalizaciju koja se vjerojatno očekuje u sljedeća 24 sata“.

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Rat u Libanonu

Izrael je tijekom proteklog dana izveo napade na desetke ciljeva u južnom Libanonu. Vojska je priopćila da je ciljano više od 70 položaja Hezbollaha, uključujući raketne bacače i zgrade.

Izraelske obrambene snage (IDF) također su priopćile da su ubile nekoliko operativaca Hezbollaha u dijelovima južnog Libanona gdje njihove postrojbe djeluju.

Iran stalno ponavlja da u mirovni sporazum mora biti uključen i Hezbollah, te da neće biti mira dok god se Izrael ne povuče iz južnog Libanona.

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