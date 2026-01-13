Iran planira smaknuti mladog prosvjednika? 'Erfan je optužen za vođenje rata protiv boga'

Usred brutalnog gušenja masovnih prosvjeda koji potresaju Iran i gotovo potpune internetske blokade, režim navodno namjerava smaknuti 26-godišnjeg Erfana Soltanija, i to bez suđenja. Mladić je, prema tvrdnjama organizacija za ljudska prava, uhićen prošlog tjedna u Karaju, a trebao bi biti obješen sutra pod optužbom za "vođenje rata protiv boga".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:39 Zapaljena vozila tijekom prosvjeda u Iranu | Video: 24sata/Reuters

Erfan Soltani uhićen je osmog siječnja tijekom prosvjeda u Fardisu. Tereti ga se za "moharebeh", odnosno "vođenje rata protiv boga", teško kazneno djelo koje se prema iranskom zakonu kažnjava smrću, raspećem, amputacijom ili progonstvom.

Njegova obitelj obaviještena je da je osuđen i da će smrtna kazna biti izvršena 14. siječnja. Navodno im je dopušten samo kratak, desetominutni posjet. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da su Soltaniju uskraćena temeljna prava, uključujući pristup odvjetniku i pošteno suđenje.

Njegovoj sestri, koja je licencirana odvjetnica, navodno je zabranjen uvid u spis i onemogućeno joj je da ga zastupa, a sam proces vodio se na Revolucionarnom sudu iza zatvorenih vrata.

Soltanijeva presuda dolazi u trenutku brutalnog gušenja prosvjeda koji su započeli 28. prosinca 2025. zbog loših ekonomskih uvjeta, a brzo su prerasli u pobunu protiv teokratskog režima. Prema podacima nevladine organizacije Iran Human Rights (IHRNGO), snage sigurnosti ubile su najmanje 648 prosvjednika, uključujući devetero djece, dok se broj uhićenih procjenjuje na više od deset tisuća.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Stvarni broj žrtava mogao bi biti daleko veći, no provjera je gotovo nemoguća zbog najteže internetske blokade u povijesti Irana, uvedene osmog siječnja. Jezive snimke iz mrtvačnice Kahrizak u Teheranu prikazuju tijela 250 žrtava, dok neki izvori govore o više od šest tisuća ubijenih diljem zemlje.

Dok se na ulicama puca na prosvjednike, vrhovni vođa Ali Hamenei za nemire optužuje "strane neprijatelje" i poručuje da se Islamska Republika neće povući. Službenici vlasti prosvjednike nazivaju "izgrednicima", "teroristima" i "plaćenicima", povezujući ih sa SAD-om i Izraelom, što su optužbe koje otvaraju put za brze smrtne presude.

​- Rašireno ubijanje civilnih prosvjednika posljednjih dana podsjeća na zločine režima iz 1980-ih, koji su priznati kao zločini protiv čovječnosti. Rizik od masovnih i izvansudskih pogubljenja je iznimno ozbiljan - poručio je direktor IHRNGO-a Mahmood Amiry-Moghaddam.

Na gušenje prosvjeda reagirao je i američki predsjednik Donald Trump, koji je zaprijetio Teheranu vojnim odgovorom ako se nasilje nastavi.