UZNEMIRUJUĆE Snimka koja je užasnula svijet: Stotine crnih vreća u mrtvačnicama u Iranu

Krici očajnih obitelji odjekuju dok pretražuju posmrtne ostatke svojih najmilijih. Deseci crnih vreća s tijelima ispunjavaju improviziranu mrtvačnicu južno od Teherana. To su potresni prizori koji su, unatoč internetskoj blokadi, procurili iz Irana i svjedoče o brutalnim posljedicama gušenja masovnih protuvladinih prosvjeda.

Potaknuti propadanjem gospodarstva, ovi prosvjedi predstavljaju najveći izazov za iranski režim u posljednjih nekoliko godina.

Jezive snimke koje su procurile unatoč blokadi

Videozapisi, čiju je lokaciju potvrdilo više svjetskih medija, prikazuju kaotične scene unutar i izvan mrtvačnice u Kahrizaku. U prostorijama nalik skladištima i po dvorištu centra poredani su deseci tijela u crnim vrećama.

Očajne obitelji pretražuju posmrtne ostatke, a gomila se tiska ispred monitora koji prikazuje fotografije preminulih.

Krici i jecaji odjekuju dok ljudi prepoznaju svoje najmilije. Jedna snimka prikazuje muškarca kako se drži za stopala tijela u vreći, njišući se u boli, dok druga prikazuje ženu koja vrišti nakon što je očito pronašla člana obitelji.

Prema podacima agencije Human Rights Activists News Agency (HRANA), procjenjuje se da se samo u ovom centru nalazi oko 250 tijela.

Državna protunaratitva: Krivi su teroristi

Iranski državni mediji priznali su autentičnost prizora, ali inzistiraju na tome da su žrtve uglavnom "obični ljudi", slučajni prolaznici koje su ubili "izgrednici". Državna novinska agencija Tasnim objavila je video u kojem njihovi reporteri razgovaraju s ožalošćenim obiteljima koje tvrde da njihovi članovi nisu bili prosvjednici.

U jednom takvom razgovoru, muškarac kroz suze govori kako je njegov bližnji, pristaša vlade, pogođen kamenom u glavu. Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian također je napravio razliku između mirnih prosvjednika i "izgrednika koji žele uništiti društvo", okrivljujući za nemire SAD i Izrael.

Glavni državni odvjetnik zaprijetio je nemilosrdnim progonom protiv "neprijatelja Boga", što je kazneno djelo za koje je predviđena smrtna kazna.

Stvarni razmjeri krvoprolića

Međutim, izvješća s terena i podaci organizacija za ljudska prava daju potpuno drugačiju sliku. HRANA navodi da je od početka prosvjeda krajem prosinca ubijeno više od 500 prosvjednika, a uhićeno više od deset tisuća ljudi.

Norveška organizacija Iran Human Rights (IHR) potvrdila je smrt najmanje 648 prosvjednika, upozoravajući da bi stvarni broj mogao biti znatno veći. Medicinski izvori iz raznih gradova javljaju da su bolnice preplavljene mrtvima i ranjenima, od kojih mnogi imaju smrtonosne ozljede glave od vatrenog oružja.

​- Ovdje je jako, jako loše. Puno naših prijatelja je ubijeno. Pucali su bojevim streljivom. Kao da je ratna zona, ulice su pune krvi. Odvoze tijela u kamionima - rekao je za BBC izvor iz Teherana.

Dok Iran ulazi u šesti dan gotovo potpune internetske blokade, ovakvi rijetki uvidi u događaje otkrivaju zastrašujuću cijenu koju građani plaćaju zbog iskazivanja nezadovoljstva. Potpuni razmjeri represije i dalje su nepoznati, no ono što izlazi na vidjelo svjedoči o jednom od najkrvavijih obračuna režima s vlastitim narodom.