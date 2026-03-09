Iran umanjuje šanse za prekid vatre: 'Ciljat ćemo agresore'

Iransko ministarstvo vanjskih poslova umanjilo je vjerojatnost prekida vatre dok se napadi nastavljaju, izvijestila je u ponedjeljak iranska Studentska novinska mreža, dodajući da će se Iran nastaviti braniti.

„Nema smisla razgovarati ni o čemu osim o obrani i razornim odmazdama protiv neprijatelja“, rekao je Esmail Bagei, prije nego što je ponovio da Teheran nema rat sa svojim muslimanskim susjedima, već mora ciljati „objekte koje koriste agresori“ za svoju legitimnu obranu.

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova također je porekao bilo kakav iranski napad na Tursku, Azerbajdžan i Cipar, umjesto toga ukazujući na ono što je nazvao „napadima pod lažnom zastavom“.