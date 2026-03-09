Obavijesti

NASTAVLJA ODMAZDU

Iran umanjuje šanse za prekid vatre: 'Ciljat ćemo agresore'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Majid Asgaripour

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova odbacio napade na susjede i najavio nastavak obrane

Admiral

Iransko ministarstvo vanjskih poslova umanjilo je vjerojatnost prekida vatre dok se napadi nastavljaju, izvijestila je u ponedjeljak iranska Studentska novinska mreža, dodajući da će se Iran nastaviti braniti.

„Nema smisla razgovarati ni o čemu osim o obrani i razornim odmazdama protiv neprijatelja“, rekao je Esmail Bagei, prije nego što je ponovio da Teheran nema rat sa svojim muslimanskim susjedima, već mora ciljati „objekte koje koriste agresori“ za svoju legitimnu obranu.

KRITIKA ZBOG NAPADA Iran optužio Europu: 'Pomogli ste u stvaranju ratne retorike'
Iran optužio Europu: 'Pomogli ste u stvaranju ratne retorike'

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova također je porekao bilo kakav iranski napad na Tursku, Azerbajdžan i Cipar, umjesto toga ukazujući na ono što je nazvao „napadima pod lažnom zastavom“.

