KRITIKA ZBOG NAPADA

Iran optužio Europu: 'Pomogli ste u stvaranju ratne retorike'

Piše HINA,
Foto: Majid Asgaripour

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova kritizirao Francusku i druge europske zemlje zbog uloge u sukobu

Iran je u ponedjeljak optužio europske zemlje, među kojima i Francusku, da su doprinijele stvaranju pogodnih uvjeta za američko-izraelske napade koji su doveli do rata s Islamskom Republikom.

"Nažalost, europske zemlje su pomogle u stvaranju tih uvjeta", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej na tjednoj konferenciji za novinare.

SUMNJAJU NA TERORIZAM Belgija: Eksplozija u sinagogi u Liegeu, nema ozlijeđenih
Belgija: Eksplozija u sinagogi u Liegeu, nema ozlijeđenih

"Umjesto da inzistiraju na vladavini prava, umjesto da se protive zastrašivanju i ekscesima Sjedinjenih Država, oni su se oglasili i složili se s njima pred Vijećem sigurnosti UN-a tijekom rasprave o ponovnom uvođenju sankcija, a sve to zajedno potaknulo je američku i cionističku stranu da nastave činiti svoje zločine", dodao je.

