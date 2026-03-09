Iran optužio Europu: 'Pomogli ste u stvaranju ratne retorike'

Iran je u ponedjeljak optužio europske zemlje, među kojima i Francusku, da su doprinijele stvaranju pogodnih uvjeta za američko-izraelske napade koji su doveli do rata s Islamskom Republikom.

"Nažalost, europske zemlje su pomogle u stvaranju tih uvjeta", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej na tjednoj konferenciji za novinare.

"Umjesto da inzistiraju na vladavini prava, umjesto da se protive zastrašivanju i ekscesima Sjedinjenih Država, oni su se oglasili i složili se s njima pred Vijećem sigurnosti UN-a tijekom rasprave o ponovnom uvođenju sankcija, a sve to zajedno potaknulo je američku i cionističku stranu da nastave činiti svoje zločine", dodao je.