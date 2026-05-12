Iranci pokušali invaziju na kuvajtski otok?! Nisu uspjeli

Kuvajt je u utorak optužio Iran za slanje naoružanog paravojnog tima Revolucionarne garde s ciljem pokretanja neuspjelog napada početkom ovog mjeseca na otok Bubiyan u toj bliskoistočnoj državi, na kojem se nalazi lučki projekt financiran od strane Kine.

Kuvajtska optužba o iranskoj povezanosti s incidentom stigla je neposredno prije puta američkog predsjednika Donalda Trumpa u Peking na sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Iran nije odmah priznao optužbe Kuvajta, koji je bio pod opetovanim napadima Irana tijekom rata, pa čak i za vrijeme krhkog primirja koje je još uvijek na snazi u regiji. Ipak, ove optužbe i tekući napadi diljem regije zaprijetili su ponovnim guranjem čitavog područja u otvoreni ratni sukob.

Optužba je uslijedila u trenutku kada je američki veleposlanik u Izraelu, Mike Huckabee, izjavio da je Izrael poslao proturaketne baterije sustava Iron Dome (Željezna kupola) i ljudstvo za upravljanje njima u Ujedinjene Arapske Emirate, kako bi se zemlja također obranila tijekom rata.

To je naglasilo rastući obrambeni odnos između Izraela i UAE-a, zemalja koje su dugo sumnjičave prema Iranu. Ovo također predstavlja prvo javno priznato raspoređivanje izraelske vojske u Emiratima, federaciji sedam šeikata na Arapskom poluotoku u kojoj se nalaze Abu Dhabi i Dubai.

Uski Hormuški tjesnac ostaje pod čvrstim stiskom Teherana, a pregovori između SAD-a i Irana trenutačno se čine u zastoju — što dodatno povećava rizik od ponovnog izbijanja sukoba.

Kuvajt je objavio da je tim od šest naoružanih pripadnika Garde pokušao upasti na otok Bubiyan, u sjeverozapadnom kutu Perzijskog zaljeva u blizini Iraka i Irana, 1. svibnja.

Tim su optužili za planiranje izvođenja "neprijateljskih činova", bez iznošenja daljnjih detalja.

Kuvajt je priopćio da je pritvorio četvoricu muškaraca, dok su dvojica pobjegla kada su njihove snage omele njihov upad na otok. Navodi se i da je jedan kuvajtski sigurnosni dužnosnik ranjen u napadu, koji je prvotno najavljen 3. svibnja bez ikakvih pojedinosti.

Kuvajt je identificirao privedene muškarce kao dva mornarička kapetana Garde, jednog mornaričkog poručnika Garde i jednog poručnika kopnene vojske Garde.

Otok Bubiyan dom je luke Mubarak Al Kabeer, koja je u izgradnji kao dio kineske inicijative "Pojas i put" (Belt and Road). Taj je projekt također bio meta iranskih napada tijekom rata.

Kuvajt nije naveo razlog zašto je odgađao povezivanje napada s Iranom. Trump ovog tjedna putuje u Kinu na samit sa Xijem, tijekom kojeg će Iran vjerojatno biti jedna od tema. Peking je dugo bio kupac sankcionirane iranske sirove nafte te je pogođen zatvaranjem tjesnaca, što je izazvalo globalnu energetsku krizu.