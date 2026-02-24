Obavijesti

RAZGOVORI U ČETVRTAK?

Iranci tvrde da su spremni na sve potrebne korake kako bi postigli dogovor s Amerikom

Piše HINA,
Foto: Majid Asgaripour

Razgovori bi se trebali održati u četvrtak u Ženevi, rekao je u ponedjeljak visoki američki dužnosnik, a američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner trebali bi se sastati s iranskom delegacijom radi pregovora.

Iran je spreman poduzeti sve potrebne korake kako bi postigao dogovor sa Sjedinjenim Državama, rekao je u utorak zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Majid Takht-Ravanchi, dok se dvije zemlje pripremaju za novi krug pregovora.

Dvije su zemlje nastavile pregovore ranije ovaj mjesec dok Sjedinjene Države jačaju svoje vojne kapacitete na Bliskom istoku. Iran je zaprijetio napadom na američke baze u regiji bude li napadnut.

"Spremni smo na to da se dogovor postigne što je prije moguće. Učinit ćemo sve što treba da se to i ostvari. U pregovaračku sobu u Ženevi ući ćemo s potpunom iskrenošću i dobrom vjerom", rekao je Takht-Ravanchi, a prenijeli su državni mediji.

"Dođe li do napada ili agresije na Iran odgovorit ćemo u skladu sa svojim obrambenim planovima... Američki napad na Iran pravi je rizik", dodao je Takht-Ravanchi.

Neizravni razgovori između dviju strana održani tijekom prošle godine nisu rezultirali dogovorom, prvenstveno zbog nesuglasica u pogledu američkog zahtjeva da Iran odustane od obogaćenja urana na svome tlu, što Washington smatra putem do stvaranja nuklearne bombe.

Iran oduvijek negira da želi takvo oružje.

SAD se pridružio Izraelu u napadu na iranske nuklearne lokacije prošlog lipnja, učinkovito ograničivši iransko obogaćivanje urana, a Trump je rekao da su njegova ključna nuklearna nalazišta "uništena“. No vjeruje se da Iran i dalje posjeduje zalihe prethodno obogaćenog urana.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u utorak je rekla da je prvi izbor američkog predsjednika Trumpa oduvijek diplomacija, no da je, bude li potrebno, spreman upotrijebiti i silu.

Visoki iranski dužnosnik u nedjelju je Reutersu rekao da će Teheran ozbiljno razmotriti kombinaciju slanja polovine svoga najobogaćenijeg urana u inozemstvo, razrjeđivanja ostatka i sudjelovanja u stvaranju regionalnog konzorcija za obogaćivanje. Ideja je to koja se periodično ponavlja tijekom godina diplomacije povezane s Iranom.

Iran bi to napravio u zamjenu za američko priznanje iranskog prava na "mirno nuklearno obogaćivanje", u skladu sa sporazumom koji bi uključivao ukidanje ekonomskih sankcija, rekao je dužnosnik.

