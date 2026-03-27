PATEL NA UDARU

Iranski hakeri upali u email šefa FBI-ja, objavili fotke i poruke

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Iranski hakeri upali u email šefa FBI-ja, objavili fotke i poruke
Dužnosnik Ministarstva pravosuđa potvrdio je da je upad u poštu Patela i rekao da se materijal objavljen na internetu čini autentičnim. FBI nije odgovorio na zahtjev za komentar, a ni hakeri nisu odgovorili na poruke.

Iranski hakeri u petak su objavili da  su pristupili osobnoj e-pošti ravnatelja FBI-a Kasha Patela, objavljujući fotografije ravnatelja i druge dokumente na internetu. Na svojoj web stranici, hakerska grupa Handala Hack Team izjavila je da će Patel "sada pronaći svoje ime među popisom uspješno hakiranih žrtava". Hakeri su objavili niz osobnih fotografija Patela kako njuši i puši cigare, vozi se u starom kabrioletu i pravi grimasu dok se fotografira u ogledalu s velikom bocom ruma, piše Reuters.

Dužnosnik Ministarstva pravosuđa potvrdio je da je upad u poštu Patela i rekao da se materijal objavljen na internetu čini autentičnim. FBI nije odgovorio na zahtjev za komentar, a ni hakeri nisu odgovorili na poruke.

Kako se navodi, Handalu, koja se predstavlja kao skupina propalestinskih hakera osvetnika, smatra se jednom od nekoliko persona koje koriste iranske vladine kibernetičke obavještajne jedinice. Handala je nedavno preuzela odgovornost za hakiranje tvrtke Stryker (SYK.N), pružatelja medicinskih uređaja i usluga sa sjedištem u Michiganu., otvara novu karticu11. ožujka, rekavši da su izbrisali ogromnu količinu podataka tvrtke.
 

Centar 112 dobio 4700 poziva u Zagrebu i okolici, deseci škola i vrtići su oštećeni u nevremenu
ORKANSKO NEVRIJEME

Centar 112 dobio 4700 poziva u Zagrebu i okolici, deseci škola i vrtići su oštećeni u nevremenu

S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red
Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'
TEŽAK SUŽIVOT

Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'

Grad Zagreb je od siječnja do 23. veljače putem aplikacije zaprimio ukupno 384 prijava za uklanjanjem gnijezda vrana. Djelatnici Zrinjevca su do početka lovostaja uklonili njih 259
Potres usred noći u Zagrebu
EPICENTAR NA MEDVEDNICI

Potres usred noći u Zagrebu

Potres se osjetio u Zagrebu i užoj okolici, javlja Seizmološka služba geofizičkog odsjeka PMF-a

