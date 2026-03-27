Iranski hakeri upali u email šefa FBI-ja, objavili fotke i poruke

Iranski hakeri u petak su objavili da su pristupili osobnoj e-pošti ravnatelja FBI-a Kasha Patela, objavljujući fotografije ravnatelja i druge dokumente na internetu. Na svojoj web stranici, hakerska grupa Handala Hack Team izjavila je da će Patel "sada pronaći svoje ime među popisom uspješno hakiranih žrtava". Hakeri su objavili niz osobnih fotografija Patela kako njuši i puši cigare, vozi se u starom kabrioletu i pravi grimasu dok se fotografira u ogledalu s velikom bocom ruma, piše Reuters.

Dužnosnik Ministarstva pravosuđa potvrdio je da je upad u poštu Patela i rekao da se materijal objavljen na internetu čini autentičnim. FBI nije odgovorio na zahtjev za komentar, a ni hakeri nisu odgovorili na poruke.

Kako se navodi, Handalu, koja se predstavlja kao skupina propalestinskih hakera osvetnika, smatra se jednom od nekoliko persona koje koriste iranske vladine kibernetičke obavještajne jedinice. Handala je nedavno preuzela odgovornost za hakiranje tvrtke Stryker (SYK.N), pružatelja medicinskih uređaja i usluga sa sjedištem u Michiganu., otvara novu karticu11. ožujka, rekavši da su izbrisali ogromnu količinu podataka tvrtke.

