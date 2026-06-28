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Iranski klerici traže prekid pregovora sa SAD-om: 'Daljnji razgovori su besmisleni...'

Piše HINA,
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Iranski klerici traže prekid pregovora sa SAD-om: 'Daljnji razgovori su besmisleni...'
Foto: Majid Asgaripour

Utjecajni iranski klerici pozivaju na kraj pregovora sa Sjedinjenim Državama nakon posljednjih američkih napada

U priopćenju teoloških centara u nedjelju u hodočasničkom gradu Komu, klerici su pozvali predsjednika, članove sigurnosnog vijeća i pregovarački tim da okončaju pregovore sa SAD-om odmah u slučaju ponovnog kršenja sporazuma. Ovo se mora učiniti i na pravnim i na religioznim temeljima, jer bi kršenje pregovora predstavljalo povredu odredbi utvrđenih okvirnim sporazumom, navodi se u priopćenju koje je pročitano na državnoj televiziji IRIB.

Utjecajni klerici vode teološke centre u Komu. Od revolucije iz 1979. godine predvođene ajatolahom Ruholahom Homeinijem, smatraju se nositeljma islamske ideologije zemlje i imaju značajan utjecaj u političkom sustavu.

Mediji bliski Iranskoj revolucionarnoj gardi također smatraju daljnje pregovore sa SAD-om neodrživima. Rekli su da su napadi već prekršili prvu i središnju točku okvirnog sporazuma - okončanje neprijateljstava na svim bojištima. Prema tim okolnostima, daljnji pregovori su beskorisni, smatraju.

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Proteklih dana, došlo je do novih uzajamnih napada u ratu s Iranom unatoč primirju. SAD je izveo napade na Iran nakon što je Teheran, prema američkim informacijama, napao brod u Hormuškom tjesnacu pored omanske obale u četvrtak i subotu. Prije toga, Iran je upozorio da je prolazak kroz tjesnac siguran samo rutom koju odredi Teheran.

Iran nije sudjelovao u tehničkim razgovorima zakazanim za nedjelju zbog nedavnih napada na zemlju i neispunjenih uvjeta Memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama, rekao je u nedjelju za državnu televiziju član Ureda za očuvanje i objavljivanje djela iranskog vrhovnog vođe.

„Na primjer, jedan od razloga je provjera imamo li pristup odmrznutim sredstvima, ako nema pristupa, onda taj uvjet nije ispunjen.“

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