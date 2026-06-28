Iran: 'Odlučni smo u nakani da obranimo svoj suverenitet od američke agresije'

Iran je u nedjelju objavio da je "odlučan u nakani da obrani svoj suverenitet" nakon najnovijih američkih napada na zemlju, pri čemu se obje strane međusobno optužuju za kršenje krhkog primirja koje je na snazi u trenutku kada započinju pregovore o rješavanju sukoba na Bliskom istoku.

- Iran oštro osuđuje zračne napade američke terorističke vojske na nekoliko nadzornih i kontrolnih objekata na južnoj obali zemlje u ranim jutarnjim satima u nedjelju - priopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, istaknuvši "odlučnost u nakani da obrani nacionalni suverenitet Irana" od američke "agresije".

Sjedinjene Države i Iran u subotu i nedjelju nastavljaju s napadima, međusobno se optužujući za kršenje krhkog primirja potpisanog 17. lipnja.