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TKO JE PREKRŠIO PRIMIRJE?

Iran: 'Odlučni smo u nakani da obranimo svoj suverenitet od američke agresije'

Piše HINA,
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Iran: 'Odlučni smo u nakani da obranimo svoj suverenitet od američke agresije'
Foto: Majid Asgaripour

Sjedinjene Države i Iran u subotu i nedjelju nastavljaju s napadima, međusobno se optužujući za kršenje krhkog primirja potpisanog 17. lipnja

Iran je u nedjelju objavio da je "odlučan u nakani da obrani svoj suverenitet" nakon najnovijih američkih napada na zemlju, pri čemu se obje strane međusobno optužuju za kršenje krhkog primirja koje je na snazi u trenutku kada započinju pregovore o rješavanju sukoba na Bliskom istoku.

- Iran oštro osuđuje zračne napade američke terorističke vojske na nekoliko nadzornih i kontrolnih objekata na južnoj obali zemlje u ranim jutarnjim satima u nedjelju - priopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, istaknuvši "odlučnost u nakani da obrani nacionalni suverenitet Irana" od američke "agresije".

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Sjedinjene Države i Iran u subotu i nedjelju nastavljaju s napadima, međusobno se optužujući za kršenje krhkog primirja potpisanog 17. lipnja.

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