Američki državni tajnik Mike Pompeo stigao je u subotu u Saudijsku Arabiju započinjući žurno pripremljen posjet Bliskom istoku u vrijeme dok Sjedinjene Države smjeraju osigurati potporu za nove sankcije protiv Irana zbog njegova programa projektila.

"Pozivamo nacije širom svijeta da sankcioniraju sve pojedince i poduzeća povezana s iranskim programom projektila i to je bila važna tema razgovora s Europljanima", rekao je Brian Hook, visoki politički savjetnik koji putuje u pratnji Mikea Pompea.

"Iranski projektili produljuju rat i patnje na Bliskom istoku, prijete našoj sigurnosti i gospodarskim interesima i posebno prijete Saudijskoj Arabiji i Izraelu", rekao je.

Međunarodni sporazum s Iranom o njegovu nuklearnom programu ne obuhvaća njegov program projektila.

Hook je rekao da su jemenski pobunjenici u subotu izveli napad iranskim balističkim projektilima na Saudijsku Arabiju i da je pritom poginuo jedan čovjek.

Pompeo je u subotu stigao u posjet Saudijskoj Arabiji, prvu postaju turneje po Bliskom istoku u sklopu koje će posjetiti Jeruzalem i Amman.

Pompeo u Rijadu počeo turneju po Bliskom istoku

Cilj posjeta Rijadu, Jeruzalemu i Ammanu samo dva dana nakon njegove prisege jačanje je odnosa s tim važnim američkim saveznicima na Bliskom istoku, rekao je dužnosnik State Departmenta.

U Rijadu ga je na zračnoj luci dočekao ministar vanjskih poslova Abdel al-Jubeir.

Očekuje se sastanak sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom i kraljem Salmanom.

Pompeo je u petak rekao da će jedna od tema razgovora biti sudbina međunarodnog sporazuma s Iranom o njegovu nuklearnom programu.

Američki predsjednik Donald Trump prijeti da će ponovno uvesti sankcije Iranu ako europski saveznici, Britanija, Francuska i Njemačka, ne pristanu da se sporazum izmijeni.

Nove sankcije vjerojatno će označiti kraj tog sporazuma.

Govoreći nakon sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u petak u Bruxellesu, Pompeo je rekao da Trump još nije odlučio hoće li se povući iz tog sporazuma, ali vjerojatno hoće ako sporazum ne bude izmijenjen.

"Odluka nije donesena, pa tim radi i siguran sam da ćemo puno razgovarati kako bi prenijeli ono što je predsjednik jasno kazao", rekao je.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je početkom tjedna u Washingtonu od Trumpa da se ne povlači iz sporazuma s Iranom, no kasnije je kazao kako smatra da će on to učiniti jer mu se već jako dugo protivi. Trumpa je s tim ciljem posjetila i njemačka kancelarka Angela Merkel.

Trumpova administracija također preispituje američku ulogu u borbi protiv Islamske države u Siriji. Trump je zatražio od zemalja Zaljeva da osiguraju novac i vojnike za stabilizaciju područja koja je nekoć kontrolirala ta džihadistička organizacija.