ESKALACIJA SUKOBA
Iranski šef sigurnosti: Iran neće pregovarati sa SAD-om
Iranski šef sigurnosti Ali Larijani, koji je bio i savjetnik bivšeg vrhovnog vođe zemlje, objavio je u ponedjeljak na X da Teheran neće pregovarati sa SAD-om.
Dan prije predsjednik SAD-a Donald Trump kazao je da novo iransko vodstvo želi razgovarati s njim i da je on na to pristao.
