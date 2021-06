Hodam tako prema tramvaju po Zapruđu i odjednom me nema. Nisam mislio da će mi se ovo dogoditi. Pored mene su prolazili automobili. Ja sam bio u toj rupi i derao se ali me nitko nije čuo, priča nam svoju neobičnu nezgodu Slavko Gulin (73).

On je jučer popodne upao u rupu u Adamičevoj ulici, pa su ga iz nje izvlačili vatrogasci. No prvo ga je trebalo locirati. Bio je pod prevelikim šokom i nije znao reći vatrogascima gdje se nalazi. Oni su mu pokušali objasniti kako da im pošalje lokaciju preko aplikacije WhatsApp. To nije upalilo pa su se uključili i policajci koji su ga locirali uz pomoć signala mobitela. Kad su oni obavili svoje, Gulina je preuzela hitna pomoć.

- Nisam znao gdje sam od šoka. Rupa je zakamuflirana u travi. To je jedna mala rupa široka nekakvih 60 cm. Nisam znao što ću pa sam nazvao vatrogasce. Dečki su me našli, stvarno su super, izvukli su me, pa me hitna odvela u Vinogradsku. Hvala svima koji su mi pomogli, jako su profesionalni. U Vinogradskoj su me slikali i pustili doma. Htjeli su prvo da me sanitet vozi kući, ali ja sam radije uzeo taksi, da ne smetam ljudima. Sad kćer dolazi po mene pa idemo kod moje doktorice opće prakse. Nije ništa slomljeno, ali boli me kuk i stopalo. Ne mogu hodati - govori nam gospodin Slavko.

Upao je u stari šaht. Jedna noga mu je završila ispod njega, upao je cijelim torzom, a druga mu je virila. Kaže da je to položaj iz kojeg se nije mogao pomaknuti, a čudo je i da nije ništa slomio. Novi Zagreb mu nije nepoznat, tu je proveo veliki dio života, ali ovako nešto mu nikad nije palo na pamet.

- Znate, ja sam rođen na Kvatriću. Završio sam Klasičnu gimnaziju i krenuo na fakultet, ali sam se prebacio na izvanredni studij da mogu putovati. Proputovao sam cijelu Europu, bio u Narodnoj zaštiti, pa poslije u ratu i Oluji. Nikad nisam ovo očekivao. Život donese svašta, svašta čovjek prođe. Radio sam u osiguranju sve do mirovine, u koju sam otišao prije deset godina. Imao sam kasnije miran život. Ovo nisam očekivao. Tu sam hodao dok se gradio Novi Zagreb, ganjao cure i izlazio s prijateljima. Znate kako se tad gradilo, sve je bilo gradilište i nikad ništa do ovoga - priča gospodin Slavko, koji je još pod dojmom.

Stari šaht je s ulice jedva vidljiv, a vatrogasci su na njega postavili znak kako ne bi još netko upao.

Dubok je oko 70 centimetara, a širok oko 50 centimetara. Nalazi se odmah pored objekta HEP Toplinarstva. Oni, kažu, nemaju veze s tim.

- Šaht u Adamičevoj ulici u Zagrebu, iako se nalazi u blizini objekta HEP Toplinarstva, nije dio toplinskog ili drugog energetskog sustava kojim upravlja HEP - kažu iz HEP-a.