Upalio auto, a on se zapalio! Srećom, vatrogasci su bili brzi...

Porečki vatrogasci požar su ugasili u rekordnom roku od svega 20 minuta od poziva, a materijalna šteta koja je nastala 30-godišnjoj vlasnici procjenjuje se na nekoliko tisuća kuna

<p>U ponedjeljak oko 10.30 sati, na parkiralištu ispred trgovine Istravetura u Ulici Mate Vlašića u Poreču, došlo je do požara na automobilu VW Polo, pulskih registarskih oznaka.</p><p>Kako je izvijestila glasnogovornica PU istarske Nataše Vitasović, požar je izbio kada je 73-godišnjak pokušao upaliti vozilo, no zbog kvara na instalacijama na dovodu goriva, te uslijed istjecanja benzina došlo je do iskrenja, a potom i do zapaljenja automobila.</p><p>Porečki vatrogasci požar su ugasili u rekordnom roku od svega 20 minuta od poziva, a materijalna šteta koja je nastala 30-godišnjoj vlasnici procjenjuje se na nekoliko tisuća kuna. U događaju nitko nije ozlijeđen.</p>