Iskazi svjedoka tužiteljstva idu Hrvatima u korist. Sutkinja uskoro donosi važnu odluku

U ponedjeljak se nastavlja suđenje hrvatskim državljanima za navodnu trgovinu djecom. Iako je zambijsko tužiteljstvo već trebalo zaključiti optužbe, to se nije dogodilo. Unatoč tome što su posvojili djecu iz DR Konga na isti način kao i svi hrvatski državljani prije njih, osmero su hrvatskih državljana zambijske vlasti uhitile i podignule optužnicu za trgovinu djecom. Hrvati su u petak prvi put vidjeli posvojenu djecu i to nakon što su dovedena u sudnicu kako bi ih identificirao policajac koji je uhitio njihove posvojitelje. To je uhićene hrvatske parove jako pogodilo te su počeli plakati.