Iskopala oči sestri i odrezala joj uši. Razlog? Patološka zavist

Žena iz ruskog St. Petersburga navodno je u ljubomornom ispadu izvadila oči i odrezala uši svojoj sestri manekenki, što je rezultiralo smrtnom posljedicom.

Elizaveta Dubrovina (22) optužena je za ubojstvo njene četiri godine mlađe sestre Stefania i sada joj slijedi suđenje, nakon što je tri godine provela na psihijatrijskom liječenju.

Ako bude proglašena krivom, mogla bi u zatvoru odležati 25 godina.

