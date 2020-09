Iskorak ponovno testira na HIV i sifilis: 'Nakon karantene je narastao interes'

Život u doba pandemije nije lagan za nikoga, a pogotovo kada već živite s virusom koji napada imunološki sustav. Ali u tome niste sami - Iskorak je ponovno otvorio svoja vrata za besplatno testiranje i psihološku pomoć.

<p>Već sedam mjeseci živimo s koronavirusom. To je od nas zahtijevalo uvođenje raznih mjera, navikavanje na smanjeni fizički kontakt, nošenje maski, izbjegavanje članova obitelji sa kroničnim bolestima, susrete s bakama i djedama na udaljenosti i veći oprez u svakodnevnim aktivnostima.</p><p><strong>Pod većim smo stresom</strong></p><p>Prema istraživanju koje nosi naziv <a href="https://web2020.ffzg.unizg.hr/covid19/wp-content/uploads/sites/15/2020/06/Kako-smo_Preliminarni-rezultati_brosura.pdf?fbclid=IwAR2_Q5Kei5Tmh7BMcvgB9Rlpm7Lq6J9az0kWXmerLthEQuuodIoy76vqUCQ">'Kako smo? Život u Hrvatskoj u doba korone?'</a> kojeg su provele profesorice s Odsjeka za psihologiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta u suradnji s kolegicom sa Zdravstvenog veleučilišta Zagreb, kolektivno nismo baš dobro. Više se bojimo, više brinemo o svojim bližnjima, strah nas je i ekonomske neizvjesnosti, pod većim smo stresom. Čak i ako ne dopuštamo da nas cijela situacija previše dotakne, naša psiha pati u većoj ili manjoj mjeri. Uz sve to, Zagreb je pogodio i potres zbog kojeg su neki razvili simptome PTSP-a. Svi smo se morali prilagoditi 'novom normalnom', no <strong>kako se prilagoditi kada živite s HIV-om? </strong>Prema podacima iz 2019. godine, to prolazi<strong> </strong>1723 osobe u Hrvatskoj.</p><p>Tu uskače organizacija civilnog društva <a href="https://www.iskorak.hr/podrska/">Iskorak </a>koja organizira besplatna testiranja i psihološka savjetovanja, no i njihov rad se morao privremeno zaustaviti zbog pandemije.</p><p> - COVID-19 pandemija dovela je do situacije da je bilo gotovo nemoguće testirati se na HIV i sifilis. Ovo će vjerojatno imati dugoročno negativan utjecaj na osobe kojima je kasnije dijagnosticiran HIV ili sifilis, jer se nisu imali gdje testirati. Naime, kasna dijagnoza otežava liječenje ovih ozbiljnih infekcija. Mi smo u Iskoraku morali privremeno obustaviti testiranje na HIV i sifilis zbog epidemioloških mjera koje su bile na snazi (lockdown) i zbog posljedica potresa. - rekao nam je <strong>Zoran Dominković</strong>, izvršni direktor Iskoraka.</p><p> </p><p><strong>Prvi korak je testiranje</strong></p><p>Dominiković dodaje da su imali i povećani interes za testiranjem kad su ponovno počeli s radom. Kako je zdravstveni sustav opterećen pandemijom, dio mjesta za testiranje i dalje ne radi. Ističe da se važnost njihovog rada i suradnje s HZJZ-om pogotovo vidi sad, u vrijeme krize.</p><p> - Zbog posljedica potresa preselili smo se na novu lokaciju <strong>(Šenoina 26 / 1 kat</strong>). Radimo <strong>ponedjeljkom, srijedom i petkom, 16:30 do 18:30.</strong> Koristimo brzi test koji daje rezultat na HIV i sifilis u jednoj minuti. - dodaje <strong>Dominiković.</strong></p><p>Zbog koronavirusa i sama testiranja izgledaju malo drugačije, ali su u potpunosti sigurna jer su djelatnici u suradnji s epidemiolozima uveli nove mjere zaštite.</p><p>- Ograničen je broj osoba koje čekaju kako bi se osigurala fizička distanca. Maske za lice nose naše osoblje, kao i osobe koje dolaze na testiranje. <strong>Ako nemaju masku, osigurat ćemo ju osobi koja dođe.</strong> Također, na ulazu je osiguran dezinficijens za korisnike, a radne površine se dezinficiraju između svakog korisnika. - objašnjava <strong>Dominiković.</strong></p><p><strong>Važna je i podrška</strong></p><p>Osim testiranja, <strong>Iskorak pruža i psihološko savjetovanje</strong>, koje je prijeko potrebno, pogotovo kada imate kompromitirani imunološki sustav u doba pandemije. Za vrijeme karantene uveli su <strong>savjetovanje putem telefona ili video poziva</strong>, a na novoj lokaciji u <strong>Šenoinoj 26 </strong>imaju uvjete i za savjetovanje uživo. </p><p> - Opciju putem interneta biraju posebice oni koji su smanjili svoje fizičke kontakte zbog pandemije. Pandemija je imala negativan utjecaj na mentalno zdravlje. Iako mali broj korisnika traži pomoć direktno vezano za COVID-19 pandemiju, primjećujemo da cijela situacija dodatno pogoršava postojeća psihološka stanja i pogoršava kvalitetu života. Živimo u vrijeme veće nesigurnosti i značajnih promjena što utječe na sve sfere života. <strong>Svakako primjećujemo povećan interes za psihološko savjetovanje. - završava Dominiković. </strong></p><p> </p><p><strong>Ukoliko sumnjate da ste došli u doticaj s HIV-om ili već živite s njime, djelatnici Iskoraka su dostupni na <a href="https://www.facebook.com/iskorak.hr">Facebook stranici, </a>na broj telefona 091 2444 666 ili putem <a href="https://www.iskorak.hr/tko-smo-mi/kontakt/">obrasca</a> na njihovoj web stranici. </strong></p>