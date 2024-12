Iskoristi petak 13. i zgrabi Oranž pretplatu za samo 13 € i još nam uzmi više od 100 € kupona!

Za mnoge je petak 13. sinonim za nesreću, ali ove godine to ne mora biti tako! Umjesto da ga doživljavaš kao dan u kojemu se mogu dogoditi razne nezgode, iskoristi priliku i aktiviraj godišnju digitalnu pretplatu na Oranž uz koju imaš neograničeni pristup sadržaju, a uz to dobivaš i vrijedne kupone s kojima možeš voljenim osobama kupiti idealan poklon za Božić. Nemoj čekati jer ponuda vrijedi samo danas do 12:00 sati!

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 127 €:

🎁 15 € kupon za Lidl

🎁 15 € kupon za INA

🎁 10 € kupon za DiSiMi

🎁 20 € kupon za Persistence Woman/ web shop

🎁 5 € kupon za CineStar

🎁 17 € kupon u Admiralu

🎁 20 € kupon za MealPass

🎁 10 € kupon Kompare/ auto osiguranje

🎁 15 € kupon za Horizont/ web shop

Za kupnju pretplate klikni na link.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Nakon isteka četiri mjeseca, mjesečni pristup PLUS+ sadržaju naplaćivat će se 3 € mjesečno. Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

Nakon aktivacije pretplate, unutar 72 sata dobit ćete sve digitalne kupone - za INA kupon od 15 € potrebno je ispuniti obrazac koji se nalazi unutar korisničkog sučelja nakon čega će vam stići na kućnu adresu.