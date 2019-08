Iskoristite lijepo vrijeme: Kiša i pad temperature u ponedjeljak

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti barem djelomice i danju vruće s temperaturom i do 33 °C, a najnižom jutarnjom oko 17 °C. Vjetar uglavnom slab sjeverni sjeveroistočni, javlja meteorolog HRT-a, Tomislav Kozarić.

U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a u noći i ujutro uz više oblaka mjestimice može biti kiše i grmljavine, ponajprije u najzapadnijim područjima. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 °C, ali zbog slabog do umjerenog sjeveroistočnog vjetra danju bi trebalo biti manje sparno nego u četvrtak.

Najveća je vjerojatnost razvoja oblaka i lokalnih pljuskova i grmljavine u Gorskome kotaru te u Istri i na riječkom području, gdje će biti djelomice sunčano. Drugdje na zapadu Hrvatske prevladavat će sunčano. Zapuhat će umjerena, podno Velebita do jaka bura, uz umjereno valovito more, a u gorju slab do umjeren sjeveroistočnjak. Vrlo toplo i vruće.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, ali u unutrašnjosti je poslijepodne moguć razvoj oblaka praćen lokalnim pljuskom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, a na sjeveru bura. More uglavnom malo valovito. Najviša temperatura od 31 do 34 °C, a noć topla, mnogima i neugodna.

Još toplija i neugodnija noć od prošle bit će i na jugu Hrvatske, gdje će prevladavati sunčano. A uglavnom slab sjeverozapadnjak malo će moći ublažiti dnevnu vrućinu, bolje će to činiti malo valovito more temperature i do 27 °C.

Do ponedjeljka većinom vruće i suho, a zatim...

Na kopnu će razdoblje uglavnom suhog, vrućeg i sparnog vremena, mnogima teško podnošljivog, završiti s početkom idućeg tjedna, kada sjeverni vjetar donosi osjetno osvježenje. Na zapadu će se dnevna temperatura najvjerojatnije sniziti i za više od 10 °C, a ponajprije će u tim krajevima biti kiše, u ponedjeljak moguće i izraženijih pljuskova.

Na Jadranu će i tijekom vikenda prevladavati sunčano i iznadprosječno vruće, a u ponedjeljak stiže promjena vremena - najprije i izraženije na sjeverni Jadran, gdje će biti pljuskova i grmljavine, moguće i jačih nevera. Zapuhat će jaka, podno Velebita i olujna bura te će osjetno osvježiti. Zatim će bure biti i na srednjem i južnom Jadranu, gdje su vrući dani mogući i u sljedećem tjednu, a ponegdje će se vjerojatno zadržati i suho.

