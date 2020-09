Iskoristite sunčanu nedjelju jer od sljedećeg tjedna kreće prava jesen, kiša i niske temperature

U nedjelju će u cijeloj Hrvatskoj biti pretežno sunčano uz uglavnom slab vjetar. Jutra su hladnija, idealna za jaknu ili deblju vestu, no danju je toplije, u nekim dijelovima i do 28 °C

<p>S ljetom smo se oprostili još ovog tjedna, barem unutrašnjost Hrvatske, gdje proteklih dana temperatura nije dosezala više od 22 stupnja Celzijusa. U nedjelju će još u većini Hrvatske biti suho i sunčano, no početkom sljedećeg tjedna stiže nam prava jesen. </p><p>Možemo očekivati oblačno vrijeme uz povremenu kišu, a grmljavinski pljuskovi posebno će biti naglašeni u Istri, Dalmaciji i Jadranu. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj bit će iznadprosječno toplo, javlja <strong><a href="https://www.hrt.hr/656483/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2092020">HRT</a></strong>. Zbog toga iskoristite nedjelju i uživajte u zadnjim toplim zrakama sunca. </p><p>U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu<strong> </strong>biti pretežno sunčano uz uglavnom slab vjetar. Jutra su hladnija, idealna za jaknu ili deblju vestu, no danju je toplije, i do 26 °C. U središnjoj Hrvatskoj bit će sunčano i maglovito, posebice u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 9 °C, a najviša dnevna oko 23 °C.<br/> <br/> U zapadnim krajevima također će biti sunčano, do sredine dana i vedro, a po kotlinama ujutro mjestimice magla, osobito u Lici. Vjetar većinom slab, podno Velebita mogući umjereni naleti bure. Najviša dnevna temperatura od 21 °C u gorju do 28 °C na sjevernom Jadranu.<br/> <br/> I u Dalmaciji će prevladavati sunčano, veći dio dana i vedro. Temperatura će se kretati između 27 i 30 °C. Možemo očekivati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a ujutro duž obale burin. </p><p>I jug Hrvatske bit će okupan suncem. Prema otvorenom moru puhat će umjereni sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 16 °C u zaobalju do 22 °C na obali, a danju vrlo toplo, ponegdje i do 30 °C."</p>