I dalje pakleno vruće: U cijeloj Hrvatskoj preko 30 stupnjeva

U je ponedjeljak u mnogima mjestima na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, a podjednako će iznadprosječno toplo i sunčano diljem Hrvatske biti i u utorak

<p> Sunčano, povremeno uz maglu i tek ponegdje prolazno umjerenu naoblaku, prognozira za utorak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).</p><p>Ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla, osobito po kotlinama i uz rijeke. Vjetar na kopnu većinom slab i tek ponegdje umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji istočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a poslijepodne uglavnom u Dalmaciji sjeverozapadnjak i zapadnjak.</p><p>Najviša dnevna temperatura iznad prosjeka, od 29 do 33 stupnja Celzijeva, u gorju malo niža.</p><p><strong>Do kraja tjedna </strong></p><p>- U srijedu na kopnu malo oblačnije, u gorju uz lokalni pljusak. U četvrtak nestabilnije, u drugom dijelu dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. U petak postupno razvedravanje. Vjetar u srijedu slab, zatim povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Do četvrtka većinom vrlo toplo, a zatim osvježenje.<br/> <br/> Na Jadranu do četvrtka danju još uglavnom vruće, a zatim dnevna temperatura niža. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, a prema jugu oblačnije, uz moguć poneki pljusak. U četvrtak na sjevernom Jadranu jača bura koja se u petak širi prema jugu. - prognozirao je za <strong><a href="https://www.hrt.hr/654288/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1592020">HRT </a></strong>Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.</p>