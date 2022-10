’Iskra koja je zapalila stepu’ srušila je cara. Mogla bi i Putina

Mobiliziraju neiskusne ljude, a one koji imaju vojno iskustvo zaobilaze. Daju im zahrđale puške, šalju u rat bolesne, trećepozivce od 62 godine… To su idioti, treba ih poslati na prvu liniju, bjesnili su u eteru Margarita Simonjan i Vladimir Solovjov, dvoje najpoznatijih voditelja ruske televizije, koji su se istaknuli kao najenergičniji propagatori rata u ruskom eteru, gdje energičnih propagatora rata ne manjka. A onda se Simonjan zabrinuto sjetila i neugodnog povijesnog presedana: "Dopustite mi", povikala je u studiju, "da vas podsjetim da su 1905. godine male stvari, poput ovih, dovele do prve pobune cijele vojne jedinice u povijesti naše zemlje. Je li to ono što želite?".