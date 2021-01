Pod Marijanove (60) kuće u Sisku nema parket. On hoda po goloj zemlji. U kući nema svjetla jer je Marjan slijep pa kaže da mu ne treba. Oslijepio je zbog šećera i mrene prije godinu i pol.

Sve radi po sjećanju

Svugdje se kreće po sjećanju, a u trošnom kućerku je sad više prepreka nego ikad.

Oko kuće je popadalo drvenih greda i cigli, a u kući je puno donacija.

Ulazimo u taj mrak, sa stola slabašno dopire glazba s radija. Marijan sjedi na krevetu koji je zatrpan dekama i vrećama. Pored radija je konzerva mesnog doručka i nož. Marijan sve radi po sjećanju. TV nema.

U jednoj je sobi, drugu je zatvorio

- Ja sam mu kupio TV jer može čuti, ali ga je bacio - govori nam kroz smijeh njegov prijatelj Mario.

On se već godinama brine o Marijanu, svaki dan ga obiđe. Popričaju, Mario pospremi kuću i donese što mu treba.

- Jeste li vidjeli ono sve? To su sve donacije. Moram sutra otići i probrati što mu treba sve, posložiti nekako da on zna gdje je i da može koristiti. Ljudi su pomogli, ali su mu donijeti i stvari koje on ne može koristiti pa sad zauzimaju prostor - objašnjava nam.

Marijan obitava u jednoj prostoriji u kojoj su krevet, stol i stolice. Drugu koja se može koristiti je sad zatvorio. Kaže da mu je od potresa lakše biti u jednoj sobi, onoj bliže vrata, jer kad se prestane tresti, može brže izaći.

Slijep je pa si ne može sam skuhati jelo, a dobio je hrpu brašna i ulja. Željno očekuje povratak svojih mački, Andrije i Malene, a za sad ima dvije želje. Nijedna nije povezana s hranom.

- Iskreno, želim jedan dobar tuš - govori nam.

Ne želi ikome smetati

U kući nema vode, slavina je u dvorištu. Tako jednostavna želja za toliko uobičajenom radnjom da čovjeku ni ne padne napamet da ima ljudi kojima tuširanje nije dostupno. Iz tolike privilegiranosti, zaboravimo koliko imamo.

Marijan je skroman, ne želi nikome smetati. S druge strane, nama nije jasno kako tako topla osoba sa širokim smiješkom može ikome smetati. Da smijemo, izgrlili bismo ga. Ali pandemija je u tijeku, a Marijan spada u kritičnu skupinu. Da imamo gdje, poveli bi ga s nama, ali vjerojatno bi i to odbio. Nadamo se da neće odbiti pomoć u sređivanju kućice. Kupaona i pod ne bi trebali biti luksuz.

Druga Marijanova želja je da ponovno progleda, bar malo. Od toga ne očekuje ništa, trebao je ići u Zagreb na pregled ali se to izjalovilo zbog korone, a operaciju si ne može priuštiti. Ali ima dobrih ljudi koji će ju napraviti besplatno.

Nečiji bolji život nema cijene.