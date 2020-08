Islamistički napad? Niz sudara u Berlinu, šestero ljudi ozlijeđeno

S obzirom na to što trenutačno znamo, bio je to islamistički motiviran napad, rekao je glasnogovornik javnog tužitelja u njemačkom glavnom gradu

<p>Postoji sumnja na to da je niz sudara na berlinskoj autocesti, u kojima je nekoliko ljudi ozlijeđeno, bio islamistički napad, rekli su tužitelji u srijedu.</p><p>- S obzirom na to što trenutačno znamo, bio je to islamistički motiviran napad - rekao je glasnogovornik javnog tužitelja u njemačkom glavnom gradu.</p><p>No, dodao je da postoje dokazi da 30- godišnji osumnjičeni iz Iraka, koji je pritvoren, pati od psihičkih problema.</p><p>On se u utorak oko 19 sati automobilom zabio u vozila na autocesti blizu središta Berlina.</p><p>Glasnogovornik vatrogasne postrojbe rekao je da je troje ljudi teže i troje lakše ozlijeđeno, uključujući motociklista.</p><p>Prema očevicima, Iračanin je tvrdio da u krovnom nosaču ima "opasnu stvar" ali kasnije ništa nije pronađeno.</p><p>Dijelovi autoceste ostali su zatvoreni i u srijedu ujutro. </p><p>Tužitelji sada istražuju vjerske i političke motive napada, ali još nisu isključili psihološku pozadinu.</p>