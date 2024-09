Islamoviću zbog pjesme prijete smrću: 'Jugoslavija je bila zajednička država, pa i Hrvata'

Zahtjevi dijela braniteljskih udruga i splitskog DP-a pravno su neutemeljeni, kazao je za 24sata odvjetnik Anto Nobilo komentirajući prijavu koju su DORH-u podnijeli članovi udruge Zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara protiv organizatora i odgovornih osoba koncerta Bijelog dugmeta u Splitu. A kao razlog navode promoviranje osuđene komunističke ideologije i simbola propale tvorevine čije su politike odgovorne za stravične zločine počinjene tijekom srpsko-crnogorske agresije na Hrvatsku. Traže i da pjevača Alena Islamovića proglase nepoželjnim u Hrvatskoj. Splitski ogranak Domovinskog pokreta traži izgon Alena Islamovića iz Hrvatske. Izvođenje pjesme 'Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavija' koja slavi jugoslavensku državu u gradu koji je bio žrtva brutalne pomorske blokade, granatiranja i torture vojske koja je služila toj državi smatraju neviđenom provokacijom usmjerenom prema hrvatskom narodu i državi, kao i ikonografiju jugoslavenskih zastava na videozidovima.

- Bijelo dugme u svojoj bogatoj karijeri ima brojne pjesme i sigurni smo kako nisu bili prisiljeni izvesti ovu pjesmu zbog nedostatka repertoara. Jedini cilj navedene izvedbe bila je provokacija i demonstriranje moći usred Splita. Od DORH-a tražimo žurno procesuiranje i organizatora i pjevača te zabranu ulaska u RH. Zbog silne akumulacije gnjeva koju je ova provokacija izazvala kod naših sugrađana bilo bi dobro da ovaj slučaj ne bude zataškan jer se bojimo kako će idući put građani uzeti pravdu u svoje ruke te počistiti i binu i organizatora i pjevača - stoji u objavi DP-a.

Zašto su svi zahtjevi dijela braniteljskih udruga i splitskog ogranka DP-a pravno neutemeljeni, pojasnio je odvjetnik Anto Nobilo.

- Prvo, Alen Islamović je hrvatski državljanin. Teško mogu zabraniti hrvatskom državljaninu da dođe u Hrvatsku. I njegov poslodavac Goran Bregović, koji je odredio što će se i kako pjevati na koncertu, također je hrvatski državljanin. S druge strane, apsolutno je pravno neutemeljeno bilo koga goniti zato što pjeva o državi čiji smo bili članovi i što se na videozidu istovremeno prikazuje zastava te države. Ta država je povijesna činjenica i ona ne može imati apsolutno negativne konotacije - kazao je Nobilo.

Navodi kako skupina branitelja svojom prijavom želi reći da smo bili u ratu s tom državom.

- To nije istina. Jugoslavija je u onom smislu kad je Bregović skladao tu pjesmu bila zajednička država, pa i Hrvata. Onog trenutka kad su se Slovenija i Hrvatska odcijepile, ona više nije bila ista država. Naravno da je JNA, koja se transformirala u srpsku vojsku, jedno vrijeme po inerciji držala obilježja JNA, ali faktički svi znamo kad su narodi Jugoslavije koji nisu Srbi izašli iz te vojske. To nije bila ni jugoslavenska ni narodna armija nego srpska vojska. Jugoslavija je povijesna činjenica. Možemo je kritizirati, imati bitne ili manje bitne prigovore, ali ne možemo negirati da je postojala i da smo mi koji smo stariji od 30 godina živjeli u toj državi. Ona ni na koji način ne može vrijeđati bilo kakve osjećaje naših građana - napominje Nobilo.

Dodaje kako se Jugoslavija ne može ni na koji način staviti u istu ravan s NDH, koja je jednoznačno povijesno bila negativna.

O svemu se oglasio i pjevač Alen Islamović te poručio kako im nije bila namjera nekog provocirati, ali je i otkrio da prima prijetnje.

- Prelaze svaki ukus ljudskosti, unose nemir u moju obitelj. Prijetnje i psovke, i nacionalne i šovinističke, preko portala nisu put, ali ipak ja ih skupljam, neka se nađu, ne dao Bog ako se što dogodi - rekao je Islamović za portal klix.ba.

Naveo je da im nije bila namjera nikog provocirati.

- Napali su pogrešnu kuću i prijete sa svih strana, a ja sam samo radnik pjevač u firmi 'Bijelo dugme', čiji je vlasnik gospodin Goran Bregović. Ja uzimam posao ili odbijam 50 koncerata i pjevanje pjesama Bijelog dugmeta - naveo je.

Komentirao je i projekciju jugoslavenske zastave tijekom izvođenja pjesme.

- Što iza mene vijori i kakve aplikacije se događaju, ne znam, to je slagala firma iz Zagreba, a repertoar smo svirali po Hrvatskoj s Orkestrom za svadbe i sahrane, i to 7-9 koncerata prije šest ili sedam godina. Čak je i pulska Arena bila u tom opusu, pa i ta pjesma, ‘Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo’. Danas po meni to je rock parodija na stara vremena - kaže Islamović, a prenosi klix.ba.