Išli mu gasiti požar, a susjed je gol galamio na njih: 'Psovao nam je komunističku mater'

Sin je pozvao 112 pa smo otišli do susjeda. Bojali smo se da je ostao unutra, a vatra je bila sve jača. Kad evo njega, kao od majke rođenoga, optužuje nas da smo mi zapalili kuću, ispričao nam je prvi susjed

<p>U petak oko 22.30 sati izbio je požar na obiteljskoj kući u Požeškoj Koprivnici kojeg su vatrogasci iz Pleternice i Požeške Koprivnice gasili do dva sata iza ponoći.</p><p>- Spremao sam se na spavanje kada mi je sin pokucao na vrata i rekao mi je da susjedu gori kuća. Izašao sam i vidio plamen iz nadograđenog dijela, gdje je bila susjedova radionica. Sin je pozvao 112 pa smo otišli do susjeda, ušli smo u dvorište i dozivali smo ga, bili smo se zabrinuli da nije ostao u kući zarobljen vatrom - ispričao nam je prvi susjed muškarca (68) kojemu je izgorjela kuća.</p><p><strong>Pogledajte video: Izgorjela kuća u Požeškoj Koprivnici</strong></p><h2>'Gol je galamio na nas'</h2><p>- Sve se počelo urušavati, pucketalo je na sve strane, vatra je gutala sve pred sobom. I onda se iz jedne od prostorija u dvorištu pojavio susjed kao od majke rođen. Počeo je galamiti, psovati nam komunističku majku, optuživao nas je da smo mi zapalili kuću. Bilo je strašno za slušati njegove optužbe, a došli smo mu pomoći pokušati ugasiti vatru. Kada je vidio da je vatra sve veća otišao je i obukao se i kad su došli vatrogasci i policija izašao je na cestu - ispričao nam je prvi susjed.</p><p>Više detalja pokušali smo doznati u policiji.</p><p>- U ovom trenutku možemo reći da je dojava o požaru došla putem Službe 112, te da su na požarište izašli, policija i vatrogasci iz Pleternice i Požeške Koprivnice - rekla je <strong>Nikolina Janković</strong>, glasnogovornica PU Požeško slavonske.</p><h2>Poznanik obavljao radove, iskra zapalila piljevinu</h2><p>Nažalost prema onome što se u subotu dopodne moglo vidjeli u Požeškoj Koprivnici, kuća je dosta oštećena u požaru, točnije izgorjelo je krovište, a opožareno je i prizemlje.</p><p>- Kriminalističko istraživanje je i dalje u tijeku nakon kojeg će se utvrditi točne okolnosti koje su dovele do požara. Za sada je utvrđeno da je muškarac (45), poznanik vlasnika kuće, oko 22.15 sati obavljao neke radove u radionici te da je iskra s brusilice zapalila piljevinu koja se nalazila u prostoru. Požar se naglo proširio i pričinio je veliku materijalnu štetu. Nije utvrđeno ni jedno kazneno djelo - rekla je <strong>Nikolina Janković</strong>, glasnogovornica U Požeško slavonske.</p>