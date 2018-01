Išli su skupa u razred, a nakon 50 godina postali muž i žena...

Da život piše čudne priče svjedoči romansa između starih prijatelja iz osnovne i srednje škole, Zdravke Gutić i Momira Kneževića iz Sarajeva.

Nakon školskih dana nisu se vidjeli skoro 50 godina, a onda ih je ponovno spojila godišnjica mature.

- Vjerujem da bi se iz moje životne priče moglo izvući nekoliko knjiga raznih žanrova. Iako sam manijački volio svoj posao i predavao mu se do zadnje trunke energije, obitelj mi je uvijek bila na prvom mjestu. Bez podrške obitelji ne bi bilo ni mog ekstremno uzbudljivog života. Od države do države, od projekta do projekta uvijek smo bili zajedno sve dok sin i kćer nisu počeli zasnivati svoje obitelji. Nema većeg zadovoljstva za roditelje nego djecu izvesti na pravi put, nakon čega se dvoje životnih suputnika mogu prepustiti dobi relaksacije. Nije moglo biti boljeg mjesta od Nove Kaledonije za tako nešto. A onda, nakon 10 godina bajkovitog života u tom raju, opaka bolest i gubitak životne suputnice. Za mene je to značilo i kraj mog života. Iz depresije me izvukla moja savjest u poslu jer sam trebao okončati gradnju najveće brane u mojoj karijeri, a još više od toga, osjećaj odgovornosti prema djeci i unučadi. A onda je došlo do susreta s mojom školskom prijateljicom Zdravkom - ispričao je Momir za Kurir. Lijepu ljubavnu priču nastavila je Zdravka.

- Pronalazili smo se preko interneta. Dobila sam zahtjev za prijateljstvo na Facebooku od Momira Kneževića. Nisam se tog trenutka mogla sjetiti to je to, upitala sam zajedničku prijateljicu. Rekla je: "To je naš Momo, zar ga se ne sjećaš?", a ja sam upitala: "Onaj mali crni Momo?" jer je bio jedan od najsitnijih dječaka u razredu. Pogledala sam slike iz 4. razreda osnovne škole i 2. i 3. razreda srednje i prepoznala "malog" Momu, koji je u 4. razredu naglo narastao. Postali smo Facebook prijatelji. I nakon 50 godina, prvi put smo se sreli 2014. godine na proslavi mature na koju je došao iz Nove Kaledonije - ispričala je Zdravka, koja je do udaje za Momira život provela u Sarajevu.

Idući su se put susreli na kavi dvije godine kasnije. Razgovarali su o tome kako žive nakon gubitka supružnika, a Momir se požalio da mu je sve teže bez supruge. Zdravka, koja je bez supruga ostala prije 14 godina, se našalila i rekla da će mu "smjestiti" prijateljicu.

- Njegov odgovor bio je, da ako se odluči biti s nekim, da ću to biti ja. Naravno da sam bila zatečena i to sam primila više kao šalu - objašnjava Zdravka.

Nakon odlaska u Višegrad po neku papirologiju vezanu za gradnju brana, Momir je predložio Zdravki da s njime ode u Novu Kaledoniju gdje će živjeti zajedno.

- Vremena nije bilo puno za razmišljanje, jer je ostalo još malo do njegovog povratka. Za moju odluku su bile presudne dvije stvari: prva je bila, da sam ga gledala kao muškarca, a ne kao prijatelja. A druga stvar je da mi je odgovarao karakterno i imali smo puno toga zajedničkog - rekla je Zdravka.

Zdravka i Momir oženili su se, te i dalje žive u Novoj Kaledoniji.